Opel GT X Experimental: begin van het nieuwe Opel

Met de GT X Experimental geeft de Duitse autobouwer een glimp van de aanstaande toekomst van het merk.

Opel heeft een toekomst en dat laten ze weten met deze GT X Experimental. Het automerk slaat een nieuwe richting in, want dit concept laat vormen zien die we tot dusver niet eerder hebben kunnen ontdekken op een Opel.

Het betreft een SUV met een coupélijn. Een segment dat groeiende is. De 4,06 meter lange GT X Experimental is de basis van PACE!, het toekomstplan van Opel dat vorig jaar november werd gepresenteerd.

Tegen 2025 moeten Opels er ongeveer net zo uitzien als deze GT X Experimental. Hoewel het concept exotisch oogt, laat de autofabrikant duidelijk weten dat de focus op ‘de gewone man’ blijft liggen, zoals we het merk kennen. De GT X Experimental is bijvoorbeeld gebouwd op een lichtgewichtstructuur en qua rijassistentsystemen is de auto beperkt tot hulpmiddelen op niveau 3 van autonoom rijden. Immers, hoe meer sensoren, radars en computersystemen, hoe duurder de auto. De volledige elektrische SUV beschikt over een 50 kWh lithium-ion-batterij, met de mogelijkheid tot inductieladen.

De naam ‘GT X Experimental’ is niet uit de lucht gegrepen. De eerste conceptauto van Opel (in 1965) had de naam ‘Experimental GT‘. Door de naam in een nieuw jasje te steken wil de autobouwer duidelijk maken dat dit het begin is van een nieuwe generatie. Een toekomst van (volledig) elektrische auto’s, met een nieuw design in een betaalbare verpakking. Opel wil tegen 2024 van elk model een elektrische variant hebben. Crossovers en SUV’s zullen een belangrijk deel gaan uitmaken van het gamma. De verwachting is dat 40 procent van alle in 2021 verkochte auto’s een SUV zal zijn, aldus Opel.