31-jarige kan niet omgaan met nieuwe Aston Martin Vantage

Recent de sleutels van je gloednieuwe Aston Martin in ontvangst genomen, om 'm vervolgens afgevoerd te zien worden door de politie.

Het is voor sommigen heel lastig om de rechtervoet in bedwang te houden. Een 31-jarige man uit Vaughan, Ontario, Canada kwam daar op de harde manier achter. Met zijn gloednieuwe Vantage reed de man door een schoolbuurt. In deze buurt mag maximaal 40 km/u worden gereden.

Het was 20:00 en de man vond het wel rustig genoeg in de buurt om even de Aston te vloeren. Met een snelheid van 158 km/u knalde de Vantage-rijder door de schoolwijk. Een zeer snuggere actie, want de politie was toevallig ook in de buurt aanwezig. De man werd direct staande gehouden en was de pineut.

De Aston Martin Vantage is voor zeven dagen in beslag genomen. De politie heeft drie vergrijpen genoteerd. Stunt Driving, Dangerous Driving en Speeding, aldus de York Regional Police. De zaak zal aan de rechter worden overgedragen.