Vrouw ruilt saus om voor gebruikte Golf 4 GTI

Geen mayo of ketchup, dit is 'speciale' saus.

Dat 2017 zich langzamerhand begint te ontvouwen als een van de vreemdste jaren in de geschiedenis van onze planeet aarde kunnen we wel stellen. Maar wie mij in januari had verteld dat een schappelijk gedeelte van de Amerikaanse bevolking afgelopen week in de ban zou zijn van een McDonald’s saus, had ik toch wel héél erg hard uitgelachen.

Het is begrijpelijk als je na het lezen van deze introductie meer vraagtekens dan pixels kunt zien, want wie in godsnaam maakt er nu zoveel lawaai om een stomme saus? Rick & Morty fans, zo blijkt. De cartoon heeft in hun vierjarig bestaan een grote schare fans weten op te bouwen die de term ‘hardcore’ keer op keer herontdekken, maar wat er afgelopen week gebeurde is zelfs voor hun een nieuw dieptepunt.

Het drama begint bij de eerste aflevering van seizoen 3, waarin hoofdpersonage Rick zelf geobsedeerd is door ‘Szechuan sauce’, een McDonald’s sausje die in 1998 zonder succes promotie maakte voor de film ‘Mulan’. Enkele maanden later besluit McDonald’s, op aandringen van de fans van de show, een klein aantal restaurants opnieuw te voorzien van Szechuan. Omdat de voorraad lang niet iedereen in hun lusten kan voorzien, duurt het niet lang voordat de spreekwoordelijke pleuris uitbreekt.

Een aantal slimmeriken die de vestigingen ongehavend wisten te verlaten, mikken hun aanwinst direct op het internet. Sommigen worden enkele honderden dollars rijker, maar één vrouw in het specifiek fixte een wel heel aparte deal. Iemand bood haar namelijk zijn Golf 4 GTI aan in ruil voor het pakje saus! Hoewel de staat van de auto ons niet helemaal duidelijk is, zou je kunnen stellen dat het een prima deal is. Zo blijkt maar weer dat het er niet om gaat wat iets waard is, maar wat de gek ervoor geeft.

Foto door @kuifje, via Autojunk.