De Aston Martin DB11 Volante is officieel een schoonheid

Dit ding is wel heel erg smeuïg.

Aston Martin is in rap tempo aan het moderniseren. De Britten gebruiken naast V12-motoren uit de eigen keuken ook V8’s van Mercedes-AMG. Daarnaast breekt de DB11 qua vormgeving duidelijk met het verleden, al blijft het familiegezicht overduidelijk aanwezig. Inmiddels is van die DB11 de dakloze variant gepresenteerd, die luistert naar de naam DB11 Volante. Onder de kap ligt de twin-turbo 4.0 V8 van Mercedes, goed voor 510 pk.

Schakelen mag met de 8-traps flappy paddle ‘bak en voor de handling zorgt een sperdifferentieel met dynamic torque vectoring. U bent een familieman? Geen probleem. De zetels achterin komen standaard met Isofix. De DB11 Volante is overigens de eerste cabrio van het merk met deze feature.

De softtop (yes, geen stalen klapdak!) opent in 14 tellen en kan in 16 seconden worden gesloten, desgewenst met een knopje op de sleutel. Rijdend kun je tot 50 km/u switchen. In de kofferbak past 20 procent meer meuk dan in die van de DB9 Volante (rijtest).

NL-prijzen hebben we niet, maar in Duitsland kost deze nieuweling 199.000 eurootjes. De Coupé mag in Nederland mee voor 247.000 euro (V8) of 272.000 euro (V12). Tel daar gerust 15 tot 20K bij op en je hebt een idee.

Check ook de video: