‘Vrouwen hebben parkeerschaamte’

Meer dan de helft vermijdt zelfs lastige parkeersituaties.

Weinig plaats en dan ook nog een passagier in de auto, schijnbaar allemaal zaken die trillende handjes veroorzaken achter het stuur. Een kwart van de Nederlanders heeft parkeerschaamte en jonge vrouwen schamen zich het meest. Onder de jonge vrouwen (18-29 jaar) schaamt 68 procent zich voor haar parkeerskills. Mocht het dan echt op een lastige situatie uitlopen vermijdt de 35 procent van de Nederlanders zelfs de lastige parkeervakken.

Bijrijders niet gewaardeerd: parkeerschaamte

Over het algemeen worden bijrijders niet als prettig ervaren. In Flevoland voelt maar 45 procent van de bestuurders zich zekerder zonder iemand op de passagiersstoel. Het onderzoek werd gedaan onder 1.073 Nederlanders met een rijbewijs. En ondanks dat je in Nederland het rijbewijs zeker niet bij een pakje boter krijgt zijn vooral jonge bestuurders onzeker over hun parkeerkunsten. In Nederland moet je bijzondere verrichtingen doen en is parkeren altijd onderdeel van het praktijkexamen.

Behoefte aan parkeercursus

Nou, kansen voor @wouter. Laat die driftcursussen en Land Rover Experience maar zitten. 17 procent van de ondervraagde automobilisten heeft namelijk aangegeven graag een parkeercursus te willen volgen. Onder jongeren is dit zelfs 27 procent. Jongeren hebben vaak nog weinig rijervaring en kunnen hierdoor onzeker worden.

Vrouwen parkeerschaamte, minste ongelukken

Vrouwen zijn onzekerder dan mannen, ontwijken lastige situaties en laten soms anderen parkeren. Toch kunnen vrouwen volgens de manager van RDWdata, Peter Abrahamse, beter rijden. Tegen de Telegraaf zei Abrahamse dat in bijna alle statistieken rondom verkeersongelukken de mannen juist weer de overhand hebben. Vrouwen nemen volgens hem eerder het zekere voor het onzekere. Oke, oke: soms is die onzekerheid terecht en zou een parkeercursus geen overbodige luxe zijn.

Veertien procent van de Nederlanders heeft het parkeren wel eens uitbesteed. Behoor jij tot team parkeercursus of parkeerskills?

Foto: Marussia@Autojunk