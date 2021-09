Een SUV parkeren wordt peperduur in Duitse stad

Voor sommigen nóg een reden om geen SUV te kopen. Het parkeren van die dingen wordt namelijk peperduur.

De SUV zit al jaren in het verdomhoekje. Zelfverklaarde autoliefhebbers vinden het niks, want te zwaar en te hoog. Milieuhippies vinden het ook niks, want vervuilend. Waarschijnlijk klagen de voetgangersverenigingen ook over de SUV, want ze zijn ongetwijfeld hartstikke gevaarlijk voor overstekende wandelaars.

Alle haat ten spijt, de SUV is enorm populair. Ik ken zelfs mensen die er recent zelf een hebben gekocht. Hoe kun je er dan toch voor zorgen dat mensen zo’n grote en zware auto links laten liggen? Simpel. Maak het parkeren peperduur.

SUV parkeren wordt zes keer zo duur.

Dat is exact hoe ze in de Duitse stad Tübingen denken. De burgemeester aldaar is van de Groenen en die haat SUV’s. Daarom gaan de eigenaren daarvan nu bijna zes keer zoveel betalen om hun auto te mogen parkeren.

Tot voor kort was het maximale tarief dat een autobezitter jaarlijks kwijt was om te parkeren iets meer dan 30 euro. Nu wordt dat 180 euro per jaar voor benzine- en dieselauto’s van 1800 kilo en meer en elektrische auto’s van minimaal 2000 kilo.

Ok, als je de Nederlandse parkeertarieven bent gewend is het nog steeds peanuts, maar het gaat om het gebaar, moeten we maar denken.

Tübingen moet een ‘ecologische pionier’ worden

De groene burgemeester van Tübingen wil dat zijn stad voorop loopt als het aankomt op het aanpakken van het klimaatprobleem. Dat houdt in, goedkoper en meer openbaar vervoer en het liefst geen auto’s in de binnenstad. Het geld dat dit allemaal gaat kosten moet worden opgebracht uit de hogere parkeertarieven.

Als het aan Tübingen ligt, is de stad over 8 jaar en drie maanden klimaatneutraal. Dat wil zeggen, als de as van een zekere vulkaan op La Palma geen roet in het eten gooit. Want dan kun je het parkeren van SUV’s nog zo duur maken, de lucht blijft gewoon hartstikke smerig.

Doch dit natuurlijk geheel terzijde.

Via: Stuttgarter Zeitung