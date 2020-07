Hoe veel heb jij over voor een ‘Opel Omega’ met 7.0 V8?

Een tuner durfde het destijds aan om de Amerikaanse Opel Omega te voorzien van een extreem dikke V8. En er staat één te koop!

Amerikanen en sportsedans: dat is allemaal zo gek nog niet. Bij de huidige/vorige generatie kon of kun je als alternatief voor de E63, RS7 of M5 best nog een CTS-V overwegen. Het is niet op alle fronten een betere auto dan de Duitse drie. Maar die hebben dan weer niet een 6.2 liter V8 van een Corvette voorin. Het is maar waar je interesse ligt. De CTS-V is trouwens een wat nieuwer idee, zo’n twintig jaar terug had je bijvoorbeeld nog geen V-versie van de plaatselijke Opel Omega.

Amerikaanse Omega

Opel Omega? In de VS? Dat kan natuurlijk helemaal niet. Officieel gezien kan het wel. GM vond het een goed idee om de Omega naar de VS te halen en als Cadillac Catera in de markt te zetten. Het was een goed aanbod qua luxe/prijs verhouding, maar met assemblage op dezelfde band als de Europese Omega was hij een beetje te Europees.

Groter

De enige motor voor de Catera was daarom een V6 die we kennen uit diverse auto’s uit de klasse van de Catera. Geen V8 dus. Dat had anders kunnen zijn als de Opel Omega V8 iets was geworden, maar goed. Omdat meer altijd beter is, helemaal in de VS in de jaren ’90 en ’00, zijn er altijd mensen in staat om dat soort eerste wereldproblemen op te lossen.

Catera V8

Want er is altijd wel een GM V8 beschikbaar om in elke auto te lepelen. Helemaal een product van GM zelf. Waarom dan niet gelijk voor de dikste gaan? In dit geval bood de GM LS7 uitkomst. Die werd in 2002 in de Catera gelepeld. Het gaat naar verluidt om een teruggetuned blok uit de Corvette C5.R, de goede versie die vanaf 1999 werd gebruikt. Daarin was het blok 7.0 liter groot. Goedenmiddag!

Lingenfelter

Zoals je ziet past het allemaal prima en het is ook niet schuurtjeswerk van een Amerikaan. Nee, het is gedaan door de firma Lingenfelter Performance Engineering. Zij hebben ervaring op het gebied van dit soort projecten en dus is de hele auto aangepakt. Zo heeft de auto een limited slip-differentieel, aangepaste vering door Steinmetz en Eibach, nieuwe 17 inch velgen van Steinmetz en schijfremmen. Ook de transmissie is onder handen genomen en schakelen gaat in de Catera V middels een handgeschakelde zesbak van Tremec.

Krachtpatser

De Amerikaanse Opel Omega kan dus de brute kracht van de 7.0 liter grote LS7 V8 aan, maar hoe veel brute kracht dat is, dat is niet bekend. De verkoper zegt zelf naderhand in de reacties:

[…] As stated by one of the comments LS7 production engines did not exist, so ported LS6 heads and an LS 6 intake were used. Current LS-7’s make 505 HP. This engine made more than that. Total engine build cost at the time was 25K.

Reken dus op flink meer dan de krachtpatsers uit zijn tijd, zoals de BMW M5 (E39) en Mercedes E55 AMG (W210 en W211).

Sleepereffect

Wat zowel de Catera en Omega hebben: een wat laf imago. Voor de opa die zichzelf nog in luxe wil hijsen. Voor degene die niet zo wil schreeuwen dat hij een luxe auto heeft. Iedereen die een Catera ziet zal dus denken met een slome duikelaar te maken te hebben. Met deze ‘Omega’ kun je dat soort mensen flink verrassen.

Te koop

Zoals je misschien al hebt gemerkt is deze Cadillac Catera, voorzien van toch wel toepasselijke ‘V’-logo’s, te koop in de VS. In Michigan, waar Lingenfelter gevestigd zit. De papieren zijn allemaal aanwezig, en voor de leuk een editie van het magazine GM High Tech Performance waarin de Catera V aan de tand gevoeld werd. Een volledig werkende versie van de doodverklaarde Opel Omega V8, dus. Je slag slaan (import moet je zelf doen) kan op Bring a Trailer: momenteel is er net iets meer dan 7.530 dollar voor geboden.