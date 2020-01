Lezersvraag: vind jij het spannend om te parkeren?

Of geef je een slinger aan het stuur en sta je in één keer goed?





Met al die SUV’s en crossovers van tegenwoordig is het goed opletten tijdens het parkeren. Het overzicht is tijdens het rijden heerlijk, maar tijdens het parkeren in een krappe straat is het oppassen geblazen. Nee, dan is een C1 of een Aygo een makkie.

Deze lezersvraag is tricky. Natuurlijk gaat de Autoblog-lezer niet toegeven dat parkeren spannend kan zijn. Of hebben we het mis? We gooien de vraag er toch maar even in naar aanleiding van een recent onderzoek van Parkmobile.

Uit dat onderzoek blijkt namelijk dat een derde van de Nederlanders (29%) parkeren in het donker een moeilijke opgave vindt. Ook inparkeren (61%) omschrijven de deelnemers aan het onderzoek als spannend. En nee, dit onderzoek heeft niet plaatsgevonden op de huishoudbeurs. Het onderzoek werd ondernomen in samenwerking met Markteffect onder 1.014 automobilisten.

Er werd ook gevraagd wat de grootste ergernissen zijn tijdens het parkeren. Daar kwam een top 5 uit:

Hoge parkeertarieven 38% Scheef- of dubbelparkeerders 26% Kleine parkeervakken 13% Zoeken naar een parkeerplaats 10% Schaarste aan parkeerplekken 7%

Andere ergernissen vinden voornamelijk plaats in parkeergarages. Smalle bochten (17%) en een volle parkeergarage (12%) worden genoemd. 21 procent van de ondervraagde vrouwen stelt een hellingproef lastig te vinden, tegenover slechts vijf procent van de mannelijke deelnemers.

37 procent van de bestuurders gaf aan de fiets of het OV te pakken als ze weten dat parkeren op de eindbestemming lastig gaat worden. Daarnaast zijn het voornamelijk de vrouwen (73%) die aangeven inparkeren spannend te vinden. De mannen (50%) stellen daar minder moeite mee te hebben. Jonge mensen in de leeftijd tot en met 30 jaar vinden parkeren in zijn algemeenheid spannender (81%) dan vijftigplussers (56%).

Rest ons de vraag naar jullie door te spelen: parkeren, spannend of totaal niet?