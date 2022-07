VT1 Hongarije: Verstappen en Ferrari gaan weer vechten

Als Ferrari de strategie niet verpest kan het podium voor hen zijn dit weekend. Dit zegt VT1 Hongarije ons.

In een snikheet Boedapest rijden coureurs de eerste ronden op de Hungaroring. De temperatuur ligt dik boven de 30 graden. In deze eerste vrije training lijkt Ferrari voorlopig sneller te zijn dan Red Bull. Met deze layout waren de Italianen al favoriet voor het weekend. De eerste vrije training lijkt dit een beetje te bevestigen.

Nu is het niet de eerste keer dat Ferrari sneller is dan Red Bull tijdens een vrije training. Uiteindelijk komt het aan op de race zondag. En we hebben dit seizoen al vaak genoeg gezien dat Ferrari het voor zichzelf helaas vaak weet te verprutsen. Of het nu komt door een fout van de coureur of door een fout het team.

De snelheden van Red Bull en Ferrari liggen ontzettend dicht bij elkaar. Daarnaast is een podium voor Mercedes ook niet uitgesloten zondag. Zowel Russell als Hamilton zijn er aardig bij in de VT1 van Hongarije. Voorlopige verrassing is Lando Norris. Hij eindigde vierde in zijn McLaren.

De vrije training verliep verder zonder noemenswaardige incidenten. Lance Stroll ging een keertje te wijd met zijn Aston Martin. De Canadees danste hard over de kerbs en kwam bijna los met de auto.