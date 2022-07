Eerste elektrische Ford F-150 politieauto is een feit

Achtervolgingen in stilte. Nou ja, je hoort de sirene. De Ford F-150 als politieauto.

Een praktische pickup als de Ford F-150 is natuurlijk met uitstek geschikt als politieauto. Je kunt er enorm veel spullen in kwijt. Het is een rap ding en heeft ook nog eens een stoere uitstraling. Oogt toch beter dan een lullige Mercedes B-klasse zoals in Nederland hè.

Video can’t be found

Zoals je wellicht weet heeft Ford de F-150 geëlektrificeerd. We hebben het dan over de F-150 Lightning. Niet alleen aannemers, ondernemers en boswachters zullen warmlopen voor het ding. Ook politieagenten ga je zien in de volledig elektrische pickup van Ford.

Ford heeft aangekondigd dat er een politieauto van de F-150 Lightning gaat komen. De officiële benaming van het model luidt 2023 Ford F-150 Lightning Pro Special Service Vehicle. Een hele mond vol.

Al meer dan 70 jaar levert Ford politievoertuigen aan het Amerikaanse politiekorps. We kennen allemaal de Crown Victoria. Zelfs als je niet in de Verenigde Staten bent geweest. Met dank aan de Hollywoodfilms door alle jaren heen.

Om je een idee te geven. Ford levert politievoertuigen aan meer dan 12.000 korpsen in de VS. Met de Lightning hebben de agenten een rappe pickup in handen. De kolos accelereert in zo’n vier seconden naar honderd kilometer per uur.

Wanneer politieagenten massaal aan de Lightning gaan is nog niet bekend. Ford zegt in een later stadium met meer informatie te komen. Het voertuig op de foto’s en video betreft een pre-productieauto.