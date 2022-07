VT1 Oostenrijk: is Red Bull de snelste op de Red Bull Ring?

Er is vandaag maar één vrije training voor de kwalificatie. Dan zit je niet te wachten op twee rode vlaggen.

Na de zinderende race van afgelopen zondag hoeven we gelukkig niet lang te wachten op een vervolg. Het is tijd voor de ‘Formula 1 Rolex Grosser Preis von Österreich 2022’, oftewel de GP van Oostenrijk. We worden dit weekend zelfs getrakteerd op twee races, want de eerste sprintrace van het jaar staat op het programma.

Maar we beginnen met de eerste vrije training op de Red Bull Ring. Alhoewel het waarschijnlijk niet het hele weekend zo blijft, is het circuit vanmiddag zonovergoten. Alle coureurs komen daarom met de Mediums (C4) de baan op.

Verstappen zet al gauw de snelste tijd neer, in eerste instantie gevolgd door Fernando Alonso. Na een tijdje is het echter Leclerc die de tweede positie claimt op het scoreboard.

Halverwege de vrije training slaat het noodlot toe voor McLaren. Lando Norris is namelijk genoodzaakt zijn auto langs de baan te parkeren. De reden: hij krijgt het een beetje warm in de auto. Hij rapporteert via de boordradio dat er rook onder zijn stoel vandaan komt.

Dit is niet alleen slecht nieuws voor McLaren, maar ook voor de andere teams. Dit is namelijk de enige vrije training voor de kwalificatie, die nu is stopgezet. Gelukkig kan de de McLaren van Lando vrij snel aan de kant getakeld worden en de sessie vervolgd worden. Met het vuur lijkt het wel mee te vallen.

Nu komen ook de Softs voor de dag. Zowel Leclerc als Sainz gaan met de zachte band de baan op. Niet verrassend weten ze daarmee al snel de topposities op het scoreboard in te nemen. Verstappen gaat echter ook los op de Soft-banden en is daarmee sneller dan de Ferrari’s, met een tijd van 1:06,302.

Dan is er opnieuw een rode vlag. Deze keer omdat er iets op de baan ligt. Het lijkt om een stuk rubber te gaan. Dit wordt uiteraard zo snel mogelijk verwijderd, maar daarbij gaan er wederom kostbare trainingsminuten verloren.

Als de baan weer schoon is komt Mercedes ook kijken op de Softs. Hamilton en Russell noteren respectievelijk een derde en een vierde tijd en zijn daarmee sneller dan Sainz en Perez. In laatste minuten gaat ook Checo er nog even voor. Daarbij gaat hij Hamilton voorbij.

Als de sessie is afgelopen is de top twee precies zoals je zou verwachten, met Verstappen op één en Leclerc op twee. De nummer drie is interessanter. Dat is Russell, die zijn snelste tijd niet op de Softs noteerde maar op de Mediums.

Verder valt op dat ook de Hazen weer rap zijn. Magnussen noteert namelijk de zesde tijd en Mick Schumacher wist zich ook in de top 10 te nestelen.

Top 10 VT1 Oostenrijk

De volledige top 10 van de eerste vrije training op de Red Bull Ring ziet er als volgt uit:

Max Verstappen (Red Bull): 1:06.302 Charles Leclerc (Ferrari): 1:06.557 George Russell (Mercedes): 1:06.702 Sergio Perez (Red Bull): 1:06.839 Lewis Hamilton (Mercedes): 1:06.909 Kevin Magnussen (Haas): 1:07.965 Carlos Sainz (Ferrari): 1:07.039 Fernando Alonso (Alpine): 1:07.100 Mick Schumacher (Haas): 1:07.246 Yuki Tsunoda (AlphaTauri): 1:07.296

Opgelet: het eerste volgende onderdeel dat op het programma staat is NIET de tweede vrije training, maar de kwalificatie voor de sprintrace. Die gaat om klokslag 17.00 van start.