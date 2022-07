Hoe check je of jouw ‘nieuwe’ occasion schade heeft gehad?

Want alles goed en aardig, maar je wil natuurlijk niet rondrijden in een occasion die ooit schade heeft gehad. Of is dat niet erg?

Bij het uitzoeken van een ‘nieuwe’ occasion zie je soms door de bomen het bos niet meer. Er zijn zoveel dingen waar je op moet letten als je in de markt bent voor een tweedehands auto. Kan ik hem betalen, heeft hij voor mij de juiste brandstof, zit er garantie op en ook belangrijk; heeft hij ooit schade gehad?

En over dat laatste gaan we het vandaag eens hebben. Want hoe goed ze schades tegenwoordig ook kunnen repareren, je wil het liefste niet rondrijden in een auto die ooit in de kreukels heeft gelegen… En helaas is niet iedere verkoper zo eerlijk dat hij de schade netjes in de advertentie meldt.

Check jouw occasion op schade

Er zijn verschillende manieren waarop je je occasion op schade kunt checken. Allereerst kun je het gewoon zelf doen. Met je ogen, oren en andere zintuigen. Er valt namelijk uit genoeg aanwijzingen te zien of een auto ooit schade heeft gehad.

Let bijvoorbeeld op kleurverschillen in de lak. Dat kan erop wijzen dat de auto ooit is overgespoten. En al hoeft dat niet direct te wijzen op een enorme schade, het loont wel de moeite om er even over door te vragen bij de verkoper.

Kijk eens in de kofferbak. Trek de matten weg zodat je bij het metaal terecht komt. Zien de lasnaden er ‘origineel’ uit? Is het plaatwerk nog mooi strak? En zijn er ook hier geen kleurverschillen te zien? Dan is de kans groot dat deze occasion in elk geval van achteren geen schade heeft gehad.

Kijk ook naar de naden tussen de verschillende carrosseriedelen. Behalve bij Tesla’s kun je bij alle andere fabrikanten verwachten dat die mooi recht zijn. Ook de afwijkende dus niet symmetrische zogeheten ‘panelgaps’, enorm brede naden tussen de panelen zijn een no-go. Nogmaals, tenzij je voor een Tesla gaat shoppen, daar zijn ze standaard.

Nieuwe onderdelen op een auto zijn mooi, maar soms ook verdacht als ze te nieuw voor de auto zijn. Bijvoorbeeld koplampen met een afwijkende productiedatum van de leeftijd van de auto zijn een vraag aan de verkoper waard. Evenals een motorkap die aan de onderzijde veel te nieuw is.

Leg ook je oor eens te luisteren. Tijdens een proefrit kun je soms gekke geluiden horen vanuit plekken waar ze niet vandaan zouden moeten komen. Bij de ophanging bijvoorbeeld. Het hoeft niet, maar het kán op oude schade duiden. Of luister naar het dichtslaan van de deuren. Als daar een geluidsverschil inzit, kan hetzelfde gelden als in bovenstaand voorbeeld.

Check tenslotte de zijkanten van de deuren en de dorpels die daaronder zitten. Kijk wederom of er kleurverschillen zijn en voel of ze mooi glad zijn. Lasnaden op die plek duidt in de meeste gevallen op herstelde schade. Of herstelde roest, maar beiden is niet iets wat je zou willen. Maar denk ook aan de deurrubbers, haal deze een stukje opzij en kijk of eronder net zo mooi is gespoten als ernaast. Bij overspuiten zie je hier namelijk vaak wel

Schade online checken

Tegenwoordig doen we alles online, dus checken of jouw occasion ooit schade heeft gehad ook. Zo kun je naar een site als kentekencheck.nl gaan om te zien wat het schadeverleden van een auto is. En als je niet naar die site wil, je vindt er legio op Google.

Staar je er alleen niet blind op, schade kan ook hersteld zijn zonder dat dit geregistreerd is. Om echt zeker te weten of een auto ooit een flinke schade heeft gehad, is een aankoopkeuring echt aan te bevelen. Dan gaat de auto op de brug en kijkt een pro of alles nog keurig recht is.

En mocht je daar je geld nou niet aan uit willen geven, dan kun je met bovenstaande tips misschien wel uit de voeten.

En dan is er natuurlijk nog de overweging of een goed herstelde schade überhaupt een afknapper moet zijn?