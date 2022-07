BMW M240i volgens AC Schnitzer is een voorproefje van de M2

Deze 2 Serie heeft 420 pk, uitgeklopte wielkasten en vier uitlaten, maar het is géén M2.

Voor de 1 Serie Coupé en de eerste 2 Serie gold eigenlijk dat ze er pas goed uitzagen met de M-versies. Deze compacte coupés hadden gewoon brede wielkasten en dikke velgen nodig om de looks te laten kloppen.

Met de nieuwe generatie 2 Serie doet BMW het meteen goed. De 2 Serie heeft nu standaard uitgeklopte wielkasten en ziet er daarmee een stuk imposanter uit. De langere neus helpt ook zeker een mee. Zolang je niet de lullige 17 inch velgen bestelt is het gewoon een hele dikke bak.

Toch kan het natuurlijk altijd agressiever. Daarvoor kun je wachten op de nieuwe M2, maar je kunt nu ook terecht bij AC Schnitzer. Deze bekende BMW-veredelaar lanceert een uitgebreide reeks met upgrades voor de nieuwe 2 Serie.

Om te beginnen zijn er een splitter en een achterspoiler. Of eigenlijk: twee spoilers. Er is namelijk een spoiler boven de achterruit en eentje op de kofferklep. Die bestaat weer uit twee losse delen, dus eigenlijk zijn het er drie.

De grootste velgen die BMW zelf levert zijn 19 inch, maar AC Schnitzer gaat nog een maatje groter. Ze laten je kiezen uit 19 inch of 20 inch velgen. Die kan de 2 Serie ook nog prima hebben. De wielen staan ook verder naar buiten, dankzij 12 mm spacers. De tuner levert daarnaast verlagingsveren die de auto 20 tot 25 mm dichter bij het asfalt brengen.

De optische aanpassingen kun je op iedere 2 Serie installeren, maar specifiek voor de M240i heeft AC Schnitzer ook een vermogensupgrade. Standaard levert de zes-in-lijn 374 pk en 500 Nm koppel, AC Schnitzer tilt deze waarden naar 420 pk en 600 Nm. Genoeg om een M2 Competition het nakijken te geven, en misschien zelfs een M2 CS.

Dat de M240i nog niet ten prooi is gevallen aan downsizing mag je laten horen ook. Daarom heeft AC Schnitzer een rvs uitlaatsysteem geïnstalleerd, met vier carbon uitlaatpijpen. Als we niet beter hadden geweten had deze auto zo door kunnen gaan voor de nieuwe M2. Op de velgen na dan.

Over de nieuwe M2 gesproken: heeft het nog zin om daarop te wachten? Dat ligt er een beetje aan wat je wensen zijn. Als je zelf wilt schakelen moet je sowieso wachten op de M2. In tegenstelling tot de M240i zal die wél met handbak te krijgen zijn. Uiteraard heb je ook nóg meer vermogen. Reken op meer dan 450 pk. Maar eerlijk is eerlijk: met een M240i kom je ook heel weinig te kort. Al helemaal niet als je langs AC Schnitzer gaat.