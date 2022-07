GP Oostenrijk 2022: tijden en wat je moet weten!

De GP Oostenrijk 2022 is wederom een thuisrace voor Verstappen!

Hoeveel thuisraces heeft Max Verstappen eigenlijk? Zandvoort (hij rijdt met Nederlands paspoort), Monaco (daar woont hij), Engeland (daar is het team gevestigd), Spa (hij is om de hoek geboren en getogen) of gewoon deze: de GP Oostenrijk. Deze speelt zich af op de Red Bull Ring. Nóg een thuisrace voor de Nederlander!

Agenda GP Oostenrijk 2022

De GP Oostenrijk 2022 belooft weer een waar spektakel te gaan worden. We zullen alle ins en outs met je gaan bespreken, maar eerst hebben we de agenda van de GP Oostenrijk 2022 voor je:

8 juli

13:30 – 14:30 | Eerste vrije training

17:00 – 18:00 | Kwalificatie

9 juli

12:30 – 13:30 | Tweede vrije training

16:30 – 17:30 | Sprint

10 juli

15:00 – 17:00 | Race

GP Oostenrijk

De GP van Oostenrijk is er eentje die al jaren op de kalender staat. De eerste race werd gehouden op het Zeltweg (een omgebouwd vliegveld), maar telde niet mee voor het kampioenschap. In 1962 telde de GP Oostenrijk wél mee voor het kampioenschap. Van 1965 tot 1969 werden er wel races gehouden, maar deze telden dan weer niet mee voor het kampioenschap.

Dat kwam toentertijd vaker voor. Racen deed je voor de lol, de eer en het geld. Het kampioenschap was een mooi bijzaak. Vanaf 1970 tot 1987 werd de race gehouden op de Österreichring. Na een absentie van 8 jaar keerde de Oostenrijkse GP weer terug tot 2003. Sinds 2014 staat de race onafgebroken op de kalender.

Het circuit: de Red Bull Ring

De Red Bull ring is wat vroeger de A1-Ring was en in essentie de Österreichring. Het is een vrij korte baan in gelegen in de bergen bij Salzburg, Stiermarken. De baan is slechts 4,318 km lang en kent 10 bochten. Omdat de baan zo kort en snel is, duurt een rondje iets meer dan een minuut en een paar seconden.

De snelste raceronde staat op naam van Carlos Sainz met een tijd van 1:05.619. Ook wordt er een groot aantal ronden gereden: 71 stuks om aan een totaal van 300 km en een beetje te komen (306.452 km). De Red Bull ring is goed bereikbaar voor ons Nederlanders. Je rijdt bij Arnhem over de grens de A3 op en als je die blijft volgen, kom je er bijna vanzelf uit.

GP Oostenrijk: resultaten van 2021

In het verleden behaalde resultaten bieden absoluut geen garantie, maar wel een indicatie. Daarom kijken we even naar de resultaten van vorig jaar. Let wel, de auto’s zijn dat jaar anders. Ook even opletten: vorig jaar waren er twee races op deze baan. De GP van Oostenrijk 2021 en de GP Stiermarken 2021. In dit geval kijken was dus naar de GP Oostenrijk.

Hoe verliep de kwalificatie van de GP van Oostenrijk 2021?

Hoppatee, Max Verstappen pakte mooi pole tijdens de kwalificatie van de GP Oostenrijk 2021! Zijn tijd was 1:03.720. Daarmee was hij nipt sneller dan Valtteri Bottas die altijd goed op deze baan. Hamilton stond derde. Overigens had Verstappen ook pole bij de GP van Stiermarken (1:03.841).

Wie reed de snelste ronde tijdens de GP van Oostenrijk 2021?

Verstappen natuurlijk, hij reed een tijd van 1:06.200 tijdens de 62e ronde.

Hoe verliep de race van de GP van Oostenrijk 2021?

Het was een vrij saai race, eigenlijk. Verstappen reed namelijk vanaf pole positie weg en won de race vrij eenvoudig. Mercedes was aanzienlijk langzamer. Bottas lag bijna 18 seconden achter, Hamilton kwam niet verder dan P4 op 45 seconden. De derde plaats was heel verrassend voor Lando Norris.

Wat je moet weten over de GP van Oostenrijk 2022

We weten gelukkig al wel een paar dingen over komend weekend, zodat je weet wat je kan verwachten!

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP van Oostenrijk 2022?

Afgelopen week reden de heren nog op de hardst mogelijk compounds. Voor dit weekend gooit Pirelli het om en nemen ze de zachtst mogelijk mee (C3 = hard, C4 = medium, C5 = soft). Dit betekent dat de zachtste band op Silverstone gelijk is aan de hardste op de Red Bull Ring. Gezien het feit dat je goed kunt inhalen, zou je een tweestops strategie kunnen overwegen.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van Oostenrijk 2022?

Het is niet denderend. Op alle drie de dagen is het niet echt lekker vakantieweer. Vrijdag is het 19 graden en zal het geregeld regenen. Zaterdag wordt het ietsje warmer, maar is er nog meer kans op flinke buien.

Zondag is de kans op regen iets lager. Nu is weer voorspellen in een bergachtige omgeving vrij lastig, maar er is dus kans op neerslag. Alweer! Heel belangrijk bij de GP Oostenrijk is de wind, die kan sommige auto’s parten spelen. Op vrijdag is de wind het hardst (3-4), op zondag het minst. Maar ook hier, dit is niet met 100% zekerheid vast te stellen.

Welke kansen heeft Max Verstappen voor de GP van Oostenrijk 2022?

In principe maakt hij een grote kans hij de race gewoon winnen. Dat is erg arrogant om te verwachten, maar hij lijkt favoriet voor de race te zijn. Het is een heel erg snelle baan die de Red Bull van dit jaar prima moet liggen. Daarbij scoort Verstappen hier heel erg goed. Hij won de GP van Oostenrijk al drie keer en al vier keer op deze baan. Vermogen en een stabiele auto is erg belangrijk op deze baan, dus we verwachten niet dat Mercedes zijn goede vorm van Silverstone kan doorzetten. Op deze baan zal Alpine weleens voor eens verrassing kunnen zorgen.

Overigens zal Verstappen het niet voor niets krijgen, reken maar dat Leclerc en Sainz op volle oorlogsterkte het de red Bulls erg lastig kunnen maken. Tactisch lijkt Ferrari altijd de boot een beetje te missen, want aan die auto ligt het niet. Kortom, Verstappen zal zeker voorin te vinden zijn!

Wat zeggen de wedkantoren over de kansen van Max Verstappen voor de GP van Oostenrijk 2022?

Bij de wedkantoren is Verstappen veruit de grote favoriet met 19/20. Leclerc staat er ver achter op nummer 2, Sainz volgt vervolgens op gepaste afstand. Perez en de Mercedes coureurs (Hamilton voor Russell) maken de top 6 af. Norris is de outsider.

Waar kan ik de GP van Oostenrijk 2022 volgen?

Je kan de GP van Oostenrijk op meerdere manieren bekijken. We nemen de opties met je door en wat de voor- en nadelen zijn.

Streams

Een gratis stream op het internet zoeken is een effectieve manier om de race te kijken. Heel stabiel is de verbinding niet, de taal moet maar net je ding zijn en vaak loopt ‘ie ver achter. De beeldkwaliteit is ook niet denderend. Maar ja, het is gratis. Hier hebben we een overzichtje F1-streams voor je.

VPN

Je kan ook gewoon legale streams kijken. ORF (Oostenrijk) en RTL Luxembourg zenden de race in hoge kwaliteit uit. Als je via een VPN inlogt, kun je de race daar prima bekijken.

Tip: Elk land heeft weer verschillende streaming alternatieven voor formule 1. Bij vpngids.nl vind je een lijst met werkende formule 1 kanalen en tips hoe je deze kanalen kan kijken.

F1TV

De echte F1-kenner heeft F1 TV al. Voor 64.99 per jaar kun je alle races zien. Sterker nog, de complete weekenden kun je volgen, dus ook de support-races. Ook alle voor- en nabeschouwingen. Daarnaast is er ook zat om te terug te kijken: alle races vanaf de jaren ’90!

ViaPlay

De makkelijkste manier is ViaPlay. Je neemt namelijk een abonnement (9,99 per maand) en kunt zo de de trainingen, kwalificatie en race zien. Ideaal. Ten opzichte van Ziggo – de voorgangers van Viaplay – is de beeldkwaliteit wel een stukje lager. Bij het de voor- en nabeschouwingen is de Max-adoratie minder, evenals de onderbroekenlol. Het commentaar tijdens de races moet je ding zijn. Voor velen is het droger dan drie dagen oude Brinta. Maar hey, vroeger vonden we Sierd de Vos ook niet leuk.

Grand Prix Radio

Je kan ook via Grand Prix Radio de race volgen. Het is gratis te beluisteren. Je kunt het geluid zelfs voor- en achteruit zetten zodat je het kunt syncen met het beeld dat je hebt gekozen. Ook handig overigens als je in de auto zit of aan het werk bent (en niet voor Autoblog werkt).

Wat verwachten de Autoblog Experts van de GP Oostenrijk 2022?

Mocht je denken dat jij veel van de Formule 1 weet, dan hebben we hier drie maal je gelijke gevonden! Deze drie wandelende encyclopedieën weten alles van de sport en kunnen het perfect voorspellen.

Jaap

Pérez Sainz Hamilton

De Red Bull Ring is een happy hunting ground voor Verstappen en de RB18 gaat qua pure power als een kogel dit jaar. Het is dus ook logisch dat onze head honcho en editor in chief een overwinning voor Max verwachten. Doch na de teleurstelling van Engeland, denk ik dat Charles zo gefrustreerd is, dat hij Max van de baan ramt. Zodoende wint Perez voor Sainz en Hamilton en gaan we daarna een hete zomer tegemoet. Jaap, kijkt graag naar knokpartijen.

Michael

Verstappen Leclerc Pérez

Ja, de tweede (of was het nou de derde of de vierde) thuis-grand prix voor Max. Lekker in Oostenrijk voor een oranje legioen. Het enige boegeroep dat we dit weekend zullen horen is van de koeien van de boer bij de Oranjecamping. Fun Fact, een gedeelte van de grond die onder het circuit ligt is nog van diezelfde boer. Maar genoeg over boeren…



Ik ga het feestje niet verstieren en zet dus gewoon in op winst voor Max voor Charles met Checo op 3, want ik denk dat Carlos zijn moment of glory (of hoe noem je dat cadeautje van vorige week) wel heeft gehad in 2022. Dus die wordt gewoon weer lekker 4e, of 5e. Familievriend van de uitvinders van Vianetta

Wouter

Verstappen Leclerc Sainz

Voorspelbaar is niet leuk, dat maakte de race in Silverstone maar weer duidelijk. Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te zien dat Red Bull in de race sneller is dan de Ferrari en dat Mercedes er nog steeds niet helemaal bij is.

De uitslag was leuk voor Perez en Sainz, maar het werd ook pijnlijk duidelijker dan het vriendenduo Max en Charles sneller is. Dus wordt het Verstappen, Leclerc, Sainz. Wouter, heeft het telefoonnummer van Helmut Marko.

Autoblog zal verlsag doen van de kwalificatie, sprint en de hoofdrace. Als er iets spannend gebeurd in de trainingen, zullen we dat zeker mede delen!