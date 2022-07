VT2 Hongarije: Verstappen kan Ferrari niet bijbenen

De Ferrari-fans zullen niet te vroeg juichen, want dat zijn ze inmiddels wel afgeleerd.

Er wordt onstuimig weer verwacht op de Hungaroring, maar vandaag is daar nog niks van te merken. Net als tijdens VT1 eerder deze middag is het ook tijdens VT2 zonnig, warm en droog in Hongarije.

Tijdens de eerste vrije training liet Ferrari zien dat ze ook op de Hungaroring heel snel zijn, met Carlos Sainz op nummer één, voor Verstappen. Maar dat geeft natuurlijk geen enkele garantie voor zondag, zeker niet als we kijken hoe de eerdere races dit seizoen verliepen voor de Italianen. Bovendien kan het weer ook nog roet in het eten gooien.

De tweede vrije training verloopt zonder al te veel indicenten, alhoewel Albon wel van de baan spint in bocht 1. Gelukkig blijft er ruim voldoende afstand tussen hem en de bandenstapel. Er hoeft dus geen rode vlag tevoorschijn gehaald te worden.

Leclerc is degene die halverwege de sessie de snelste tijd heeft genoteerd, hoewel die nog even wordt afgepakt door Norris. Leclerc neemt daarna echter al snel weer de toppositie in op het scoreboard. De beide McLaren’s zijn overigens wel snel, zelfs die van Ricciardo.

Verstappen komt er eigenlijk niet aan te pas. Over de boordradio klaagt hij over oscillaties, oftewel trillingen. Zijn snelle ronde is niet genoeg om voorbij te steken aan Norris, waardoor hij genoegen moet nemen met een vierde positie.

En Mercedes? Die weet geen hoge ogen te gooien, want bij zowel Russell als Hamilton doet de auto niet wat ze willen. Hamilton valt zelfs buiten de top 10 en moet daarmee Bottas weer eens voor zich dulden.

Top 10 VT2 Hongarije

Na afloop van de tweede vrije training in Hongarije ziet de top 10 er als volgt uit:

Charles Leclerc (1:18.445) Lando Norris (1:18.662) Carlos Sainz (1:18.676) Max Verstappen (1:18.728) Daniel Ricciardo (1:18.872) Fernando Alonso (1:19.049) Sebastian Vettel (1:19.253) George Russell (1:19.355) Sergio Perez (1:19.397) Valtteri Bottas (1:19.411)

Het wachten is nu op de kwalificatie, die voor morgen 16.00 op de planning staat. De kaarten kunnen dan wel eens heel anders geschud worden, want er worden bakken regen verwacht. Dit betekent óf een hele interessante kwalificatie, óf een kwalificatie die op het laatste moment verplaatst wordt. We gaan het zien.