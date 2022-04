Ferrari is niet tevreden met Max Verstappen scenario

Mattia Binotto neemt geen genoegen met een resultaat zoals Red Bull in 2021 behaalde. Ferrari wil meer: hij wil én de coureurstitel én de constructeurstitel.

Charles Leclerc gaat lekker dit seizoen, Carlos Sainz iets minder. Al heeft die laatste zijn contract alvast verlengd. Maar als één van de twee de coureurstitel binnensleept gaat teambaas van Scuderia Ferrari niet tevreden zijn, aldus Binotto in een vraaggesprek met de Italiaanse krant Corriere Della Sera.

Mattia Binotto over Red Bull

De constructeurstitel laat namelijk zien hoe sterk het team is. “Begrijp me goed, een coureurstitel zou buitengewoon zijn, maar ik denk dat onze doelen breder liggen” Aldus Binotto. Het scenario van Red Bull Racing van 2021 waar Max Verstappen in de allerlaatste race het kampioenschap voor coureurs binnensleepte, maar waar Mercedes er met de constructeurstitel vandoor ging, ziet hij dus niet zitten. Al haast hij zich wel te zeggen dat hij wel zou tekenen voor een kampioenschap van Leclerc of Sainz.

Achterstand Red Bull en Mercedes

Binotto is het overigens niet eens met de suggestie van de Italiaanse krant dat Ferrari voordeel heeft gehaald uit de titelstrijd van vorig seizoen. Omdat die strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton pas in de laatste race beslist werd en Ferrari op flinke achterstand stond, kon de Italiaanse rijstal al veel eerder aan de bolide voor 2022 beginnen. Dat ziet de teambaas toch anders. Zo makkelijk is het niet om aan de toekomst te bouwen als je iedere race in de hoek zit waar de klappen vallen. Daar moet je ook mee omgaan in het lopende seizoen.

In ieder geval is Ferrari zeer goed uit de startblokken gekomen en lijkt Max Verstappen de te kloppen man voor de Scuderia te worden. Al lijkt Red Bull Racing nog moeite te hebben met de snelheid van de Ferrari’s. Maar om te stellen dat Ferrari het Formule 1 seizoen 2022 nu al domineert gaat Binotto te ver. Daarvoor heeft Red Bull een te goede track record qua ontwikkelingscapaciteit.

Wij kunnen ons ook seizoen 2017 en 2018 nog goed herinneren waar Vettel als een speer van start ging in de Ferrari van toen fier bovenaan de ranglijst stond en na de zomerstop alsnog terugviel. Max Verstappen kan zijn achterstand dus nog inlopen, Binotto gelooft er in ieder geval in.