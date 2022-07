Betaal grof geld voor deze afgeragde James Bond-auto’s

Deze gebruikte auto’s zijn niet zomaar gebruikt, ze zijn gebruikt in een James Bond-film!

Als je een Aston Martin rijdt ben je automatisch cool, omdat je dezelfde auto rijdt als James Bond. Maar het kan nog veel cooler: als je daadwerkelijk een auto rijdt uit een James Bond-film.

Je hebt nu de kans om een echte auto uit een Bond-film te bemachtigen. Er komt namelijk een grote veiling aan met stuntauto’s uit de meest recente James Bond-film, No Time To Die. Als je een van deze auto’s koopt doe je nog een goede daad ook. De opbrengst gaat namelijk naar verschillende goede doelen, waaronder het Rode Kruis.

Aston Martin DB5

Het klapstuk van de veiling kan natuurlijk maar één auto zijn: een Aston Martin DB5. We moeten er meteen bij zeggen dat het helaas geen echte is. Het zou natuurlijk een beetje zonde zijn om een authentieke Aston Martin DB5 als stuntauto te gebruiken.

In totaal zijn er acht DB5-stuntauto’s gebruikt voor de film. Één daarvan zal onder de hamer gaan. Niet alle stuntauto’s zijn uitgevoerd met de gadgets, maar dit exemplaar gelukkig wel. De auto is helaas niet helemaal ongeschonden uit de strijd gekomen. Veilinghuis Christie’s verwacht desondanks een opbrengst tussen de €1,8 miljoen en €2,4 miljoen.

Aston Martin V8

De DB5 was niet de enige Aston Martin die in No Time to Die te zien was. De Aston Martin V8, die eerder in The Living Daylights te zien was, maakte eveneens een rentree. Een van de drie exemplaren die gebruikt zijn voor de film wordt nu geveild. In tegenstelling tot de DB5 is dit wél een echte Aston Martin. De veilingmeesters verwachten een opbrengst van zo’n €600.000 á €800.000.

Auto’s schurken

James Bond is niet de enige die in leuke auto’s mag rijden, de schurken rijden ook in dikke bakken. Hoewel dit vijanden zijn van de Britse staat hebben ze wel een voorliefde voor Britse auto’s. Toevallig reden ze allemaal in Land Rovers en Jaguars. Daar worden er ook een aantal van geveild.

Land Rover Defender

Er worden onder meer twee Defenders geveild. Een van de twee is extra bijzonder. Dat is namelijk chassisnummer 007. Deze auto is gebruikt c.q. misbruikt voor de spectaculaire achtervolging in Noorwegen. De Scandinavische modder zit er nog op. Er wordt verwacht dat deze auto omgerekend €350.000 tot €600.000 op gaat brengen.

Range Rover SVR

In diezelfde achtervolging deden ook Range Rover SVR’s mee, waarvan er één geveild wordt. De verwachte opbrengst ligt wel een stuk lager: tussen de €95.000 en €143.000. Dat is ook ongeveer wat je in Engeland betaalde voor een nieuw exemplaar, dus dat valt mee.

Jaguar XF

Voor de Jaguar-liefhebbers is er nog een XF. Die was te zien in de openingsscene met de Aston Martin DB5 in Italië. Voor de film zijn twee XF’s gebruikt, waarvan er één onder de hamer gaat. Christie’s verwacht dat de Jag goed is voor een bedrag tussen de €60.000 en €80.000.

De veiling van deze James Bond-stuntauto’s maakt onderdeel uit van een veel grotere veiling, waarbij in totaal 60 filmrekwisieten onder de hamer gaan. De auto’s zullen 28 september geveild worden door Christie’s. Je hebt dus nog twee maanden de tijd om te sparen.