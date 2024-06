VW lapt 6 jaar oude auto op: komt er mee weg ook!

VW lapt een 6 jaar oude wagen op en ze doen dat een partij goed!

Elke keer als Volkswagen een nieuw model op de markt brengt, denkt iedereen daar het zijne van. In de meeste gevallen is de kritiek in de commentsectie dat het design wederom erg inspiratieloos is.

Volkswagens zijn doorgaans vrij strak en eenvoudig gelijnd. Natuurlijk, er zijn mensen (die ‘m toch al niet gingen kopen) die het te saai vinden, maar voor de gemiddelde automobilist is het juist een voordeel. Een Golf is een Golf is een Golf: heel erg fijn als je een Golf wil.

Nog een voordeel, vanwege dat design is het vrij eenvoudig voor VW om een model vers te houden. In sommige gevallen betekent dat de Wolfsburgers zelfs twee subtiele facelifts kunnen doorvoeren om zo de modelgeneratie iets langer in productie te kunnen houden.

Dat is precies aan de hand met de Volkswagen Jetta GLI. In dit geval lapt VW die 6 jaar oude auto op en zoals we al helemaal verklappen in de titel: de Duitsers komen er nog mee weg ook!

VW lapt 6 jaar oude Jetta op

Mocht je niet weten wat een Volkswagen Jetta GLI is, hebben wij het antwoord voor je. Het in feite de Jetta-versie van de Golf GTI. Oftewel, de GTI-behandeling maar dan op een Jetta. De laatste generatie werd in 2018 op de markt gebracht (helaas niet in Nederland) en is dus inmiddels alweer zes (!) jaar oud.

De designers zijn omzichtig te werk gegaan en hebben de Jetta GLI subtiel aangepast. Nu kunnen meningen verschillen, maar is deze auto niet gaver dan de Golf GTI? Het zijn details, maar de Jetta ligt zeker van voren fijner op het netvlies.

De Golf GTI heeft die 10 maffe mistlampjes en die ontsierende rode streep voor. Leuk weetje: die rode streep is geïnspireerd op de rode streep die Golf GTI-rijders op hun voorhoofd hebben omdat ze hun petje weer eens te strak op hebben gehad.

Techniek

De Jetta GLI heeft een 2.0 TSI viercilinder turbomotor, de bekende EA888 die werkelijk in alle auto’s ligt. In dit geval levert het gietijzeren blok 235 pk en 350 Nm. Schakelen gaat met een zeventraps DSG óf een handgeschakelde zesbak.

Een sperdifferentieel is standaard, net als grotere remmen, adaptieve demping en een lekker klinkend sportuitlaatsysteem. OPF-jes zijn nog geen ding in de VS waar de auto verkocht wordt.

En de gewone dan?

Naast de superdikke Jetta GLI pakt Volkswagen de reguliere Jetta ook keihard aan. Het is zeker geen auto waardoor de broek ongemakkelijk gaat zitten, maar gewoon een keurige, tijdloze en ietwat bedaagde sedan.

Vergeet niet dat de standaard Jetta in de VS omgerekend 22 mille kost voor een 1.5 TSI met 160 pk. Kijk, tegen dat soort prijzen is het zowaar een echte Volkswagen! Ter referentie, in Nederland kost een Golf 1.0 al 35 mille.

