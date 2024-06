Video: de stomste plek om je auto stil te zetten

Even genieten van het uitzicht?

Je auto aan de kant zetten, dat kan in een noodsituatie op de vluchtstrook. Knippers aan en zeker niet te lang in je auto blijven zitten want het is niet zonder gevaar.

Wat je nooit moet doen is stilstaan op de rijbaan. Wat je helemaal nooit moet doen is stilstaan op een rijbaan in een bocht. Drie keer raden wat de automobilist in deze video doet. Man man man.

Bekijk ook deze video: Porsche-rijder vindt inhalen blinde bocht goed idee