Volkswagen Golf krijgt een lichtgevend logo

Een eerste blik op de Volkswagen Golf VIII die binnenkort een facelift krijgt en hij krijgt nóg meer LED-verlichting aan de voorkant.

De Volkswagen Golf blijft het maar volhouden. Het merk uit Wolfsburg had eigenlijk de visie dat de ID.3 de grote volgende stap wordt, maar de Golf VIII blijft al sinds 2019 zijn plekje op de markt verdedigen. Wat er in de toekomst met de Golf gaat gebeuren, of het een ID.3-achtig model of een ‘ID. Golf’ wordt is nog niet bekend, wel is bekend dat Volkswagen de levensspanne van de Golf VIII gaat verlengen met een facelift in 2024.

Volkswagen Golf facelift

Het gaat waarschijnlijk een ietwat milde facelift worden, vergelijkbaar met toen de Golf de ‘7.5’ werd met de Volkswagen Golf VII. Dat betekent waarschijnlijk dat de techniek er iets op vooruit gaat, zowel qua motoren als interieur. Wat betreft het uiterlijk hoef je geen revoluties te verwachten, eerder wat hertekende bumpers en dat soort zaken. Ook de lampen gaan waarschijnlijk net iets anders ingedeeld worden. Het eerste bewijs daarvan levert Thomas Schäfer in zijn eindejaarsvideo.

Teaser

We zien min of meer dezelfde lichtsignatuur als de huidige Volkswagen Golf, met een grote LED-balk die bovenaan de lampen zit en doorloopt naar het logo in het midden. De U-vorm rondom de koplampen verdwijnt ten faveure van een soort haakjes. Iets wat de Golf nog niet had, maar nu wel: een lichtgevend logo. Audi deed het al met de Q8 e-tron, Volkswagen volgt nu dat voorbeeld.

Aan de dakrails te zien laat Volkswagen de Golf stiekem al zien als stationwagon, waardoor we verwachten dat er qua gamma ook niet zo veel gaat veranderen. Eerdere geruchten hintten er al op dat zowel de R als de GTI ook terugkeren, alleen geen van beide met handbak en beide met een 48V Mild Hybrid systeem en een kleine vermogensboost. Dat geldt ook voor de GTD, de eHybrid en GTE krijgen ook ietsje meer pk. We verwachten de Golf al redelijk snel in 2024 te zien.