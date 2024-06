Rimac Verne: eindelijk een goedkope Rimac

.De Rimac Verne is een betaalbaar product van de Kroatische hypercar bouwer.

Rimac is een beetje een vreemde eend de bijt. Af en toe zien we een auto van ze, maar van die paar auto’s kan de schoorsteen onmogelijk roken. Rimac is een beetje anders dan de meeste supercarfabrikanten. Rimac is vooral specialist op het gebied van accu’s en elektromotoren. Porsche zou nooit zo snel de Taycan op de markt kunnen brengen zonder de hulp van Rimac. Uiteraard stuurt Rimac keurig een factuurtje naar Porsche voor de services.

De supercars van Rimac (Concept One, Concept Crash, Nevera) zijn vooral een uithangbord van wat ze kunnen. Na supercars, indrwukkende elektrische aandrijflijnen en de Bugatti Tourbillon (Bugatti is eigendom van Rimac) is hier de Rimac Verne.

Het is de eerste goedkope Rimac. De naam Verne komt van de schrijver Jules Verne (de legende wil dat @jaapiyo deze auto de Rimac Orwell wilde noemen, maar dat terzijde).

Rimac Verne

De Rimac Verne is onderdeel van het complete Verne-project. Het is dus niet zo dat dit 100% een Rimac-project is. Verne zal vanaf 2026 een robotaxi-service worden ni Zagreb, de hoofdstad van Kroatië waar Rimac vandaan komt.

Rimac kreeg in 2021 maar liefst 200 miljoen euro om robotaxi’s te ontwikkelen. Die 200 miljoen lijkt veel, maar was onderdeel van ‘Help Kroatië de winter door’-project van 6,3 miljard euro.

Met 200 miljoen euro redt je het niet alleen, dus deden Hyundai en Kia ook een duit in het zakje. Het Verne-project wordt gerund door Marko Pejković. Dat is niet de middenvelder van Dinamo Zagreb, maar een van de beste vrienden van Mate Rimac. De ontwerper van de Verne is Adriano Mudri, die ook de Nevera heeft getekend.

Autonoom

Het wagentje lijkt ongeveer het formaat van een C-segment hatchback te hebben. Je zit relatief ver naar achteren. Zoals je kunt zien is het een echte tweezitter. De Rimac Verne kan Niveau 4 autonoom rijden. Dat is maar goed ook, want er is geen fysiek stuurwiel aanwezig. Dat is natuurlijk een stom grapje: Niveau 4 houdt namelijk in dat stuurwiel en pedalen ontbreken. Daarnaast zijn er ook geen triviale items ls ruitenwissers en buitenspiegels.

Ze hebben expres gekozen voor een kleine tweezitters. In veel gevallen komen fabrikanten met ‘pods’, minivans en MPV’s, maar bij Rimac gingen ze juist voor een kleinere, luxere en veel efficiëntere auto. Die busjes zijn bedacht met het idee: ‘hoe meer mensen, hoe meer omzet”. Echter, Mudri schermt met keiharde data. 90% van de taxiritjes is met maximaal twee personen. In 2025 moeten de eerste exemplaren in Zagreb rondcrossen.