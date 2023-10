VW stopt in 2024 met verkoop van auto’s verbrandingsmotor

Niet overal, maar hier stopt VW met de de verkoop van auto’s met een verbrandingsmotor.

Atmosferische motoren verdwijnen. De diesel verdwijnt. Grote motoren met veel cilinders verdwijnen. Er is een overduidelijk patroon waarneembaar. De elektrische auto wint aan terrein en de PHEV lijkt de verbrandingsmotor te vervangen. En uiteindelijk weet iedereen dat de PHEV ook vervangen gaat worden door een elektromotor.

Natuurlijk zal dat per merk en markt verschillen dat traditionele automerken stoppen met traditionele plofmotoren. Er zijn natuurlijk merken als Tesla die alleen EV’s verkopen simpelweg omdat dat hun ding is. Voor de reguliere merken is het wat lastiger, ondanks dat de toekomst vrij duidelijk is. Het is vrij lastig geld verdienen met een EV vanwege de hoge ontwikkelingskosten en lage afzet.

VW stopt met verkoop verbrandingsmotor

Wat dat betreft is het knap dat Volkswagen in 2024 stopt met de verkoop van auto’s met verbrandingsmotor. Ja, dat is volgend jaar al. Zoals je in de tagline kunt zien is het niet voor alle markten het geval. Nee, Volkswagen stopt in 2024 met de verkoop van auto’s met verbrandingsmotor in Noorwegen en Noorwegen alleen.

Dat is niet verwonderlijk, want dat land heeft heel erg vroeg ingezet op een transitie naar elektrische auto’s. De overheid heeft dat middels financiële stimulansen voor elkaar gekregen. Ironisch genoeg hebben ze dat kunnen bekostigen door de verkoop van olie dat aan de Noorse kust ’toevallig’ ligt. Met meevallers is het lekker beleid maken.

Noorse Volkswagen verkopers

Verandert er veel voor de Noorse Volkswagen-verkopers? Dat valt wel mee, want Volkswagen Noorwagen richt zich al sterk op de ID-modellijn. Er zijn maar een paar Volkswagens met verbrandingsmotor leverbaar, namelijk de Golf, T-Roc en Amarok plus nog een paar bedrijfswagens. Modellen als de Arteon, Polo, T-Cross en Touareg kun je daar niet krijgen.

In andere landen zal Volkswagen gewoon nog eventjes de verbrandingsmotor leveren. Houd er echter rekening mee dat Noorwegen wel een voorloper is voor andere landen en dat wij nu doen wat ze daar al vijf jaar geleden deden. Dus kijk er niet gek van op dat dit bericht in de niet al te verre toekomst voor Nederland gaat gelden.

Via: Electrek