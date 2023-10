Volvo EX30 wordt ‘made in Belgium’

Onze zuiderburen krijgen er weer een mooie klus bij: er gaan straks in Gent Volvo EX30’s van de band rollen.

Als je Volvo-liefhebber bent én je bent anti-China dan zit je de laatste tijd in een lastige spagaat. Aan de ene kant is Volvo eigendom van het Chinese Geely en heet de bestuursvoorzitter Li Shufu. Aan de andere kant staat het hoofdkwartier nog gewoon in Zweden en vindt de ontwikkeling ook nog grotendeels in Zweden plaats.

De meest Chinese Volvo tot nu toe is de EX30, want die staat op het SEA-platform van Geely en rolt in China van de band. Dat zal een succes waarschijnlijk niet in de weg staan. Als je ziet hoe goed de XC40 het al doet dan kan het haast niet anders of de goedkopere EX30 wordt een daverend succes.

Dat is precies dat reden dat de EX30 niet meer alleen ‘made in China’ wordt. Omdat Volvo een hele grote vraag voorziet, wordt de productiecapaciteit alvast opgeschaald. Dit betekent dat de EX30 ook in het pittoreske Gent gebouwd gaat worden.

In Gent hebben ze wel ervaring met elektrische Volvo’s, want daar rollen ook al de XC40 en C40 Recharge van de band. Vanaf 2025 zal daar de EX30 aan toegevoegd worden. Dat duurt nog even, dus als je nu een EX30 bestelt komt die nog wel gewoon uit China, waar de productie al begonnen is.

Voor onze zuiderburen is dit natuurlijk een mooie opsteker. Waar VDL Nedcar nog steeds op zoek is naar opdrachtgevers en de helft van het personeel de laan uit stuurt, kan de fabriek in Gent voorlopig nog wel even vooruit.