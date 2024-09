Waan je George Russell met deze speciale Mercedes-AMG GT

Rondrijden met eenzelfde bolide als George Russell of Lewis Hamilton/Kimi Antonelli? Het kan (bijna) met een nieuwe editie van de Mercedes-AMG GT.

De dominante jaren mogen dan wel achter ons liggen, Mercedes-AMG ploetert lekker door in de Formule 1. Helaas raken ze dan eindelijk na al die jaren Lewis Hamilton kwijt ten faveure van Ferrari, maar met de prima scorende George Russell en nieuwkomer Kimi Antonelli gaat Mercedes zich nog steeds mengen in de strijd in 2025.

AMG GT Motorsport Collectors

Kortom: voor Mercedes is er altijd reden voor feest. In dit geval vieren ze het met een Mercedes-AMG GT63 in gelimiteerde oplage. Hij heet de Motorsport Collectors Edition en lijkt qua kleurstelling erg op de F1-bolides. Het zwarte exterieur wordt gecontrasteerd door de felblauwe kleur van de naamsponsor van Mercedes-AMG, Petronas. Deze vind je als accentlijn rondom de auto, maar ook bijvoorbeeld op de remklauwen.

Net als de F1-bolides wordt de Mercedes-AMG GT Motorsport Collectors Edition ook bijgestaan met Mercedes-sterren als livery op de zij- en achterkant. Uiteraard heeft Mercedes verder de auto aangekleed met vrijwel alle pakketten die normaliter geld kosten op de AMG GT. Naast het feit dat het dus de GT63 is, dan krijg je de 612 pk sterke V8.

Hebb0n? Dan raden we aan om er snel bij te zijn. Mercedes-AMG bouwt maar 200 exemplaren van de GT63 Motorsport Collectors Edition. En zoals altijd, op is op.