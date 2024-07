AMG GT Pro keert terug als 612 pk monster

Mercedes-AMG heeft op het Goodwood Festival of Speed de AMG GT 63 PRO 4MATIC+ voorgesteld.

Mercedes heeft heel goed afgekeken bij Porsche als het gaat om het uitpoepen van modelvarianten. Niet alleen kreeg de tweede generatie AMG GT een achterbankje, waardoor het vergelijk met de 911 nog sneller gemaakt is. Mercedes-AMG brengt ook tig varianten uit van de nieuwe GT. Net als Porsche met de 911 doet.

Van een viercilinder tot een achtcilinder, het kan allemaal bij deze heerlijke coupe van Das Haus. Op het Goodwood Festival of Speed heeft Mercedes-AMG een nieuw lid gepresenteerd in vorm van de GT 63 Pro 4MATIC+. Een meer hardcore model, bedacht voor de beste prestaties op het circuit. Het is niet de eerste keer dat Mercedes-AMG dit doet, van de vorige AMG GT was er ook al een Pro model.

Ze hebben er een leuk feestje van gemaakt. Verbeterde aerodynamica, meer vermogen en sterkere koeling zijn de kernpunten van de nieuwe Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+. Toch is deze AMG minder hardcore dan je allicht denkt. Het is een soort GT3-light van AMG, zo kun je optioneel de 2+2 configuratie krijgen. Bij Porsche is een achterbank in de 911 GT3 vergeten.

Het AMG ACTIVE RIDE CONTROL-onderstel beschikt over actieve rolstabilisatie. Standaard op de Pro is achterasbesturing voor een verbeterde rijdynamiek en actieve aerodynamica dragen daar ook aan bij.

Waar de AMG GT 63 stopt bij 585 pk uit de welbekende 4.0 liter biturbo V8, gaat de Pro nog een stapje verder. Het monster is goed voor 612 pk en 850 Nm koppel. en toename van 27 pk en 50 Nm. Dankzij vierwielaandrijving komt het allemaal prima van z’n plek. 0-200 km/u in 10,9 seconden en een topsnelheid van 317 km/u.

Koeling

Om die pk’s te blijven garanderen als je aan het boenderen bent op het circuit heeft Mercedes-AMG goed gekeken naar de koeling van de GT 63 PRO 4MATIC+. In de wielkasten links- en rechtsvoor tref je twee koelers aan. Daarnaast is gekozen voor actieve koeling van de opzetkoelers en de tussenbak van de differentiëlen op de voor- en achteras.

De bodemplaat is voorzien van nieuw vormgegeven remafdekplaten die meer lucht naar de remmen brengen. Dit voorkomt te hoge remtemperaturen.

Standaard op de Pro zijn keramische met zes zuigers voor. Ook indrukwekkend zijn de 420 mm grote remschijven op de vooras. De remmen zitten verstopt achter 21 inch gesmede AMG performance velgen.

Standaard staat de Pro op Michelin Pilot Sport 5-banden. Optioneel zijn Michelin Pilot Sport Cup 2R-banden zonder meerprijs verkrijgbaar.

Aero

De Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ is uitgerust met een nieuwe voorskirt, vergrote luchtinlaten aan de zijkant en een actief profiel in de bodemplaat. Achterop zit altijd een vaste achterspoiler. Om de luchtstroom te verbeteren zijn er vinnen ter hoogte van de voor- en achteras geplaatst. Al met al is de lift op de vooras met meer dan 30 kg verminderd. De downforce op de achteras is met zo’n 15 kg toegenomen.

Ook standaard op de GT 63 PRO is het AMG-carbonpakket exterieur. Daarbij zijn de frontsplitter, sierlijsten op de dorpelverbreders, diffusor en achterspoiler van carbon. Verder beschikt de Pro over zwarte remklauwen, AMG Performance-stoelen en het AMG Performance-stuurwiel.

De Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ is de nieuwste toevoeging van de line-up van de GT. En het is het meest hardcore model tot nu toe. Prijzen en beschikbaarheid zijn nog niet bekendgemaakt.