Maakt de beste Kia ooit een LL Cool Jesque comeback?

De laatste echte premium Kia verliet ons eigenlijk een beetje te vroeg, maar dat lijkt het Koreaanse merk recht te willen zetten.

Een coole Kia, dat was ondenkbaar tot en met niet bizar lang geleden. Het Koreaanse merk begon steeds gewaagdere auto’s te bouwen, tot ze ineens met een soort vierdeurs coupé kwamen. Op een RWD-platform met eventueel een dikke 3.3 liter grote V6. De Stinger GT deed precies wat ‘ie moest doen: bewijzen dat Kia als ze willen echt toffe auto’s kan uitbrengen.

Kia Stinger GT

Helaas verdween de Kia Stinger GT net zo snel als dat ‘ie kwam. Oké, hij is er nog, maar een verkooptopper is het niet en nooit geweest. In Nederland kan je hem ook al niet meer kopen. Kia is uiteraard hun nieuw bereikte coolheid aan het gebruiken om hun verkooptoppers wat pep te geven. Dat betekent onder meer een breed scala aan EV-modellen, grote en kleine broers van de EV6 in de vorm van de EV3, EV9 en alles er tussenin. En ja, die EV6 is ook een soort blitse coupé, toch? Ook al snappen wij het als je die gedachte iets te wishful gethinkt vindt.

Nieuwe Stinger?

In gesprek met Autocar bevestigt de president van Kia, Ho-sung Song, dat een model als de Stinger wel goed helpt met het imago van je merk. Een revival van die auto ligt dan ook zeker op de tekentafel. Volgens Song zou het een topmodel worden in de EV-line-up. Ja, wat had je dan verwacht?

Overigens doet Song niet uit de doeken in welke vorm een nieuwe Kia Stinger het topmodel moet worden. Wel dat de auto de ultieme cijfers uit het E-GMP-platform moet persen. Dat gaat dan om meer dan 600 pk. Dat klinkt goed.

EV1

Song doet ook een boekje open over de Kia EV1, tenminste, een auto die de positie van de Picanto over kan nemen. Met de EV3 bewijst Kia dat het altijd goedkoper kan dan je denkt en dan vraag je je toch af wanneer de écht spotgoedkope EV arriveert. Song zegt dat je het per tijdsspanne moet bekijken. De Niro dook onder de 40.000 euro, de EV3 komt nu onder de 35.000 euro. De volgende stap, waarschijnlijk de EV2, wordt nog weer goedkoper. De ambitie is om met een EV1 op de proppen te komen wanneer deze onder de 20.000 euro kan komen. Da’s al lastig met een ICE dezer dagen, EV wordt nog lastiger.

Tegenvaller

Tegenvallende vraag voor EV’s in Europa? Welnee, aldus Song. Het valt momenteel wellicht iets tegen ten opzichte van voorgaande jaren, maar over het algemeen zie je nog een sterke vraag. Kia blijft dus gewoon doorploeteren. Met de lagere kosten moet het helemaal goed komen. Ook bevestigt Song dat Kia werkt aan solid state-accu’s. Wordt vervolgd.