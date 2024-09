Porsche 911 Turbo S crasht op A9, bestuurder vlucht!

Een Porsche 911 Turbo S eindigde in de vangrail van de A9 gisteravond en de schade spreekt voor zich.

In theorie is de Porsche 911 Turbo S je keuze in de 911-line-up als je snel en gecontroleerd in een rechte lijn wil reizen. De topper van de Turbo’s is echter zo snel, dat het alsnog uitkijken geblazen is. Geloof je ons niet? De klapper van gisteravond misschien wel.

Porsche 911 Turbo S crash

Het ongeluk gebeurde op de A9 nabij Zwanenburg. De Porsche-bestuurder boorde de Turbo S achterin een Mercedes Sprinter-autoambulance. De aanrijding eindigde voor de krijtgrijze Turbo S in de linker vangrail. De Sprinter raakte ook beschadigd, maar die bestuurder is niet gewond geraakt.

En de bestuurder van de Porsche? Die is spoorloos. Na de crash vluchtte deze en voor zover bekend is hij nog niet gevonden. Dat belooft nooit veel goeds over de toedracht van het ongeval: je vlucht alleen als je zelf ook weet dat je er niet makkelijk vanaf komt. Laat staan als het een joyride geweest blijkt te zijn. Overigens heeft ‘ie dat nog knap gedaan, want gezien de positie van de Porsche moet de bestuurder via de passagierskant eruit gekropen zijn.

Speculasie ter zijde, de Porsche 911 Turbo S is dus goed stuk. De ooit Crayon-gespoten topversie van de Turbo heeft 350.000 euro gekost in 2023. We leven nu krap een jaar later en de auto kan volgens de inspectie total loss verklaard worden. Dat is natuurlijk altijd een wat moeilijke zin om uit te spreken, voordat je 350.000 euro aan schade hebt ben je wel even verder. Maar de compleet gemolesteerde voorkant, afgebroken wiel en wie weet wat voor dragende onderdelen daar, alsook het klappen van de airbags: het is geen kleine kop-staartbotsing geweest. Dus als ‘ie nog opgelapt wordt, dan gaat het ook niet goedkoop worden.

Eerst maar eens opsporen wie verantwoordelijk is voor crash met de Porsche 911 Turbo S.

Foto’s: Inter Visual Studio / Kyrlian de Bot