Waan je Jezus Christus met deze Fiat 500 occasion - Autoblog.nl

De Fiat 500 occasion in kwestie is namelijk niet aan het zinken!

Eén van de redenen waarom Jezus Christus volgens de bijbel de zoon van God zou zijn is zijn vermogen om op water te lopen. Jij en ik kunnen dat niet, dus dan moet er iets bovenmenselijks aan de hand zijn.

Waterfiat

Voordat je nu wegklikt omdat je denkt op de verkeerde website te zitten: deze kleine omleiding is waar ondergetekende aan moest denken bij het zien van deze Fiat 500 occasion. Deze wordt namelijk gepresenteerd met de kleine Fiat op een meer. Niet omdat hij daarin is gereden en zinkt, maar omdat deze auto daadwerkelijk op water kan rijden. Of nou ja, zich over water kan voortbewegen. Uitleg volgt.

Geen auto

Het gele exemplaar van de Fiat 500 is namelijk weinig ‘auto’. Het is enkel de carrosserie van een Fiat 500, inclusief ramen en deuren. De wielen draaien niet en van stoelen binnenin is ook geen sprake. Het is daarom ook bepaald geen amfibievoertuig, want om hem over land te vervoeren heb je al snel een boottrailer nodig. Binnenin vinden we een verrassing.

Fiatski

De carrosserie van de Fiat 500 is op een bootonderstel gezet, of beter gezegd een jetski. Zo simpel kan het zijn. Van afwerking is ook weinig sprake, de Fiat wordt dan ook vooral gebruikt als promotieding voor een Italiaanse botenverkoop of verhuur. Je zou zeggen dat het extra gewicht de jetski in kwestie, een Seadoo RXP 215, niet bepaald het laatste woord in snelheid zal maken. Dat zal meevallen: zonder interieur en motor zal de Fiat 500 niet bepaald zwaar zijn, terwijl de 215 van RXP 215 staat voor het aantal pk. Dat krijg je niet eens in de betere Abarths!

Occasion

Deze Fiat 500 staat dus als occasion te koop, maar dan op een botenwebsite. Het wordt zo wel een dure Fiat 500, want zonder motor en interieur wil de verkoper er alsnog 20.000 euro voor hebben. Voor een Fiat 500 met 215 pk is dat helemaal niet veel. Voor een jetski met een autocarrosserie is het wat aan de dure kant, het heeft een vrij hoog one-trick-pony gehalte. Geinig en apart is het sowieso. Mensen hun nekken 180 graden laten draaien als je langs raast met een Fiat 500, op het water(!), dat lijkt een garantie te zijn. Kopen kan op de advertentie van de Fiat 500 jetski occasion.

Met dank aan Tiemen voor de tip!