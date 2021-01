BMW M2 CS excelleert in ene test, faalt in andere - Autoblog.nl

Er lijkt een dispuut te zijn over of de BMW M2 CS nou de meest briljante of meest tegenvallende stuurmansauto van het jaar is. Hoe zit dat?

BMW zat goed toen ze de 1 Serie M Coupé (E82) op de markt brachten. BMW M had zich al even niet meer vergrepen aan een BMW kleiner dan de 3 Serie. De 1 Serie Coupé bood een prima basis voor een kleine coupé met pit. De korte wielbasis en natuurlijk achterwielaandrijving zorgde dat journalisten en liefhebbers van stuurmansauto’s lovend waren over het recept van de 1M en velen durfden het destijds de leukste auto in productie te noemen. Dat terwijl die productie erg beperkt was. Het was bijna een speciaaltje te noemen.

BMW M2

Het zorgde ervoor dat bij de F-generatie BMW’s de 2 Serie (F22) gewoon als vast M-product kwam. De M2 (F87) wist in principe dezelfde gevoelige snaar te raken als de 1M. Compact, grote motor, achterwielaangedreven en de mogelijkheid om hem overal dwars te gooien. In zijn vierjarige bestaan heeft de M2 dezelfde gevoelens kunnen losmaken als bij de 1M. Een recept voor succes.

CS succes

Als laatste trekt BMW daarom nog even alles uit de kast voor de M2 CS. Lichtgewicht, meer pk en meer circuitgerichtheid. Wouter noemt in de rijtest van de M2 CS dan ook één van de weinige nadelen dat hij wat duur is, aangezien een reguliere M2 al zo goed is. Dat is echter een nadeel van de CS als je in de markt bent voor eentje. Als je de auto nou gewoon moet beoordelen op rijeigenschappen en de plezierfactor, is er dan veel mis mee?

Dispuut

Daar zijn de meningen dus over verdeeld. In 2020 hebben zowel Evo als Autocar, twee welbekende Britse magazines, de ‘stuurmansauto van het jaar’ uitgeroepen. Evo zette de BMW M2 CS op plek één. Autocar zette hem op de laatste plek. Dit meningsverschil wordt gepresenteerd en deels uitgelegd door Dan Prosser, een autojournalist voor beide uitreikingen eens in de jury heeft gezeten.

Volgens Prosser ligt het aan de meetlat waarlangs beide bladen de auto’s leggen. De M2 CS wordt door Autocar meer gezien als een ‘alles-in-een-pakket’, waar vooral de rijeigenschappen ietwat klinisch dan wel niet emotioneel worden beoordeeld. Bij Evo is dat juist waar naar gekeken wordt en vooral het gevoel heeft prioriteit over cijfers. Vooral dat laatste zorgt ervoor dat de M2 CS niet het meest indrukwekkende van het stel van Autocar was, omdat het ‘gewoon weer een M2 is’. Evo ziet het als een nieuwe auto op zichzelf, wat het wederom een fantastisch sturende auto maakt.

Nuance

Naast wat Prosser heeft gezegd is er ook nog de test van Autocar zelf, waar het blad zegt dat de auto niet de meerwaarde heeft die je denkt dat hij heeft. Je moet het zo zien: de BMW M2 CS doet niks in hun tests wat de M2 Competition niet ook al even goed deed, voor veel minder geld. Een beetje dezelfde conclusie dus als de rijtest van Wouter: de M2 CS bewijst hoe goed de M2 is, maar diezelfde goede eigenschappen kun je ook in de goedkopere Competition of standaard M2 krijgen (die je overigens voor veel minder geld (tweedehands) kunt krijgen), waarmee de meerwaarde van de CS moeilijk te vinden is. Moraal van het verhaal: het principe van de M2 als rijdersauto is niks mis mee en dat geld ook voor de CS. De kosten: die nekken de dure BMW M2 CS. (via DriveNation op Instagram)