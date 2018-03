Waarde Vanquish Zagato Volante passeert miljoen euro?

Wat de gek ervoor geeft.

Toen de eerste Aston Martin Vanquish Zagato Volante op Nederlands kenteken verscheen, was het spreekwoordelijke hek van de dam. De auto heeft maar liefst 820.668 euro gekost. Volgens velen van jullie ‘teveel geld voor zo’n auto’, maar de eigenaar had vermoedelijk nog enkele tonnen kunnen verdienen door de auto direct door te verkopen.

Van de Vanquish Zagato Volante worden slechts 99 exemplaren gemaakt en dit maakt de auto een exclusieve verschijning. Op mobile.de is inmiddels een ‘occasion’ verschenen. Er is weinig occasion aan, want de auto heeft slechts 10 kilometer gelopen. De Vanquish Zagato Volante was in een mum van tijd uitverkocht en dat betekent dat handelaren kunnen vragen wat ze willen.

Een autobedrijf in Tsjechië zet hoog in. Ze vragen maar liefst 1,2 miljoen euro voor de creatie. Daarmee komt de Vanquish Zagato Volante qua prijs in een straatje te staan met auto’s als de McLaren P1, Porsche 918 Spyder, de Porsche 959 of een Ferrari F40. Ik zou het wel weten..