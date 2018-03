Meer dan 500.000(!) LEGO-blokjes voor deze Camry

Daar is de bouwer wel even mee bezig geweest.

LEGO is cool. Of je nu acht of tachtig bent. Sommigen gaan wel heel ver in hun passie voor de kleurrijke bouwstenen. Toyota heeft in Melbourne, Australië een LEGO Camry onthuld. De vierwieler is levensgroot en bestaat uit meer dan 500.000 stenen.

De auto is ontworpen door Ryan ‘The Brickman’ McNaught, een gecertificeerde LEGO pro (ja, die bestaan blijkbaar). Het heeft hem meer dan 900 uur gekost om de Camry te bouwen. In acht weken was de klus geklaard. In de Toyota fabrieken zijn ze overigens sneller met een echte Camry. McNaught heeft er 40 keer langer overgedaan in vergelijking met het productieproces van de Japanse sedan.

Al die LEGO-bouwstenen brengen een hoop gewicht met zich mee. De auto weegt maar liefst 2.000 kg, ongeveer 400 kg zwaarder dan een echte Camry. De LEGO-creatie komt met leuke gimmicks. Zo kunnen de koplampen, knipperlichten en remlichten worden gebruikt.

De Camry zal worden tentoongesteld van 21 maart tot en met 29 april in het Melbourne Museum Plaza. De auto is onderdeel van de Brickman Awesome expositie. Naast de Camry maken ook een LEGO Ford Mustang en McLaren 720s deel uit van de tentoonstelling.