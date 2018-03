Dit gaat er gebeuren met de voormalige Viper-fabriek

De ruimte is nu nog leeg en kil.

Vorig jaar rolde de laatste Viper van de band in de Conner Avenue fabriek. Wat er met de fabriek moest gaan gebeuren was nog niet duidelijk, maar daar is nu een antwoord opgekomen. De ruimte zal worden gebruikt voor een automuseum. Het al jaren gesloten Walter P. Chrysler Museum zal zijn intrek gaan maken in de voormalige Viper-fabriek.

Het Walter P. Chrysler Museum had voorheen een eigen gebouw in Auburn Hills, Michigan. In het najaar van 2016 moest het museum permanent verdwijnen. Het pand is sindsdien in gebruik als hoofdkantoor van Maserati in Noord-Amerika. Het Walter P. Chrysler Museum werd al in 2012 gesloten, maar de auto’s bleven tot de komst van Maserati staan in het gebouw.

FCA moest zoeken naar een nieuwe plek om het museum nieuw leven in te blazen. Met het sluiten van de Viper-fabriek is er een nieuwe ruimte vrijgekomen. De collectie van het museum, zo’n 400 auto’s, is altijd in handen gebleven van FCA en zullen straks worden tentoongesteld in de Conner Avenue fabriek.