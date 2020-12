Waarom de BMW 4 Serie helemaal niet zo eng is - Autoblog.nl

Een nadere kennismaking met de nieuwe BMW 4 Serie in vorm van de 430i Coupé, die toch niet zo eng blijkt te zijn.

Het einde van het jaar nadert en dan blik je terug. Als er een Van Dale Woord van het Jaar voor auto’s bestond was de nieuwe designrichting van BMW als winnaar (of verliezer?) uit de bus gekomen. Ik kan me geen ander ontwerp herinneren waar dit jaar zoveel over gesproken is als de neus van de 4 Serie. Ook ik behoorde tot de groep die sceptisch was. Was, dat lees je goed. Zoals wel vaker is nuance het sleutelwoord. Daarover later meer.

Met de BMW M440i xDrive Coupé rijtest en video hebben we al uitgebreid kennis gemaakt met “The4”. Voor dit verslag zijn we op pad gegaan met een wat meer gangbaar model. Begrijp me niet verkeerd, die M440i is een snoepje, maar door de BPM-bom ligt de vanafprijs op 82.097 euro. Dan is 57.963 euro voor een 430i een stuk beter te behappen. Staar je echter niet blind op het exemplaar van de foto’s. Deze 430i is zo volgehangen dat de rekening op 86.189 euro uitkwam. Slik.

We geven je 3 redenen waarom de nieuwe 4 Serie helemaal niet zo eng is, ondanks zijn veelbesproken uiterlijk. We hebben wel een maar. Of nou ja, een aantal maren.

Nuance

Ik zei het al, nuance. Kleuren kunnen wonderen doen op een auto en daar is de BMW 4 Serie geen uitzondering op. Waar de M440i xDrive Coupé een chromen lijst rondom de grille had, beschikt deze 430i Coupé over een geheel zwarte grille. Het maakt de grille net dat tandje anoniemer. In combinatie met Tansanitblau II metallic (1.995 euro) durf ik me prima te vertonen in deze 4 Serie. Wees niet bang. Je krijgt nog steeds enorm veel aandacht in deze auto. Of dat de nieuwigheid of het uitgesproken uiterlijk is weet ik niet. Als de 4 Serie een tijdje op de markt is kunnen we daar pas echt antwoord op geven.

Echt een ander model

De 4 Serie is niet langer enkel de coupé van de 3 Serie. Niet alleen met het uiterlijk, maar ook met het onderstel heeft BMW een duidelijk onderscheid willen maken met zijn sedan-broer. De 4 Serie stuurt stevig en is behoorlijk sportief geveerd. Daardoor zijn drempels en klinkers in de woonwijken wat meer aanwezig, maar dat is het ook wel. BMW heeft naar mijn mening deze auto een fijne balans weten te geven. Het maakt de 4 Serie net even wat specialer in vergelijking met zijn voorganger. Wat ook gewoon een fijn sturende auto was, maar geen uitblinker in sportiviteit.

Prettige aandrijflijn

Qua rijden is de 430i leuk voor iedereen die fan is van stevig autorijden. In 5,8 seconde staat 100 km/u op de teller. De topsnelheid is uiteraard begrensd op 250 km/u. Met 258 pk en 400 Nm koppel heb je voldoende kracht voor de dagelijkse kilometers. Ga je echt boenderen dan is het aan te raden de bak in manueel te zetten om zelf de controle te houden. De automaat doet dan niet altijd wat jij wil is mijn ervaring, in het dagelijkse verkeer heb je daar geen last van. Wat me persoonlijk vooral opviel was hoe stil deze tweeliter turbomotor viercilinder is, zelfs met een koude start. Vaak voel je het wisselen van versnelling wat meer als alles nog koud is en is de motor wat meer aanwezig. Niet deze 430i, wat me positief verbaasde. Dat hebben ze goed voor elkaar bij BMW.

Oké, dat waren drie redenen waarom de nieuwe 4 Serie helemaal niet zo eng is. Maar het is niet alleen hosanna en halleluja wat er om deze auto hangt. Hieronder een lijstje van zaken waar deze BMW 430i Coupé niet goed op scoort.

Ruimte, of het gebrek daaraan

Mooi hè, die aflopende daklijn. De hoofdredacteur denkt daar anders over. Het is niet lekker vertoeven achterin de BMW 4 Serie Coupé. Voor een ritje van een halfuur te overzien, maar 2 uur achterin vertoeven is geen memorabele rit op de goede manier. Onze hoofdredacteur zat naar eigen zeggen te laag. Ook zit je op een deel van de leuning, wat niet erg prettig is. Zitten er twee lange mensen voorin, waardoor de stoel ver naar achteren komt, dan moet je je benen gedag zeggen. De kofferbak is met 440 liter wel weer erg ruim. Misschien is het daar nog beter liggen dan op de achterstoelen van de 4 Serie..

Niet voor iedereen

Jij kan misschien wel weg zijn van de 4 Serie. Dat wil niet zeggen dat het een allemansvriend is. Ik kan me zo voorstellen dat het uiterlijk van de auto voor discussie kan zorgen met je partner. Ga je vervolgens (proef)rijden en is die partner geen liefhebber van autorijden, dan kan het een vervelende “nee” worden. Dit model heeft het optionele adaptieve M onderstel (640 euro) en een setje sportieve Michelin Pilot Sport 4S’en. Zonder deze zaken zal de 4 Serie al een stuk vriendelijker aanvoelen voor inzittenden die meer van comfort houden.

Beleving?

Het valt te prijzen dat BMW deze 4 Serie zo stil heeft gemaakt aan boord. Daarmee neem je echter ook een stukje beleving weg. De speakers in het interieur doen hun best je te besodemieteren, maar voor mooi motorgeluid hoef je geen BMW 430i Coupé te kopen. Daarnaast kom je de limiet van de auto heel snel tegen. De veiligheidssystemen grijpen vrij rap in als je vanuit een bochtje even snel wilt accelereren. Zet je de hulptroepen uit, dan komt het gebrek van een sperdifferentieel akelig aan bod.

De kosten voor het M carbon exterieur (3.096 euro) hadden beter in een sper gestoken kunnen worden. Zodra je met het vermogen gaat spelen gooit de auto een dobbelsteen. Soms heb je geluk en komen de krachten wel ten goede op de achterbanden, maar vaak is er één wiel dat het mag uitzoeken met al die kracht. Het resultaat is een stukje onbalans die een volwassen auto als de nieuwe BMW 4 Serie niet verdient. Het onderstel smeekt om meer. Een soort slagroomtaart zonder slagroom. Een missend ingrediënt dat het geheel af zou maken. Overigens heeft de eerder aangehaalde M440i xDrive Coupé standaard een sper.

Conclusie

De nieuwe BMW 430i Coupé is een cadeautje voor jezelf om dagelijkse ritten mee te maken. Tegelijkertijd is het geen auto die een grijs op je gezicht tovert op een leuke weg. Daarvoor mis je een stuk beleving die bijvoorbeeld een M440i je wel kan bieden. Misschien maar goed ook, want het grote prijsverschil tussen die twee moet natuurlijk ergens vandaan komen.