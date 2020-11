BMW M440i xDrive Coupé - rijtest en video - Autoblog.nl

De grote “muil” maakt het uiterlijk van de nieuwe BMW 4-serie niet onomstreden. Toch pikten we maar een BMW M440i Coupé op voor een rijtest.

Allereerst die grote nieren maar eens behandelen. Ik snap het volledig als je het niets vindt, subtiel is het namelijk niet. Anderzijds klagen we al er al jaren over dat alle auto’s op elkaar lijken en dat modellen van de Duitse drie niet uit elkaar zijn te houden. Dat lijkt me bij deze dan opgelost, nog meer wensen?

Zoals bij wel meer BMW designs komt het geheel niet altijd helemaal lekker uit de verf op foto’s. Op de straat komt de 4-serie anders over en op mijn oprit staat het ook leuk. Terwijl ik dat type, realiseer me twee dingen: 1: Ik ben een schooier. 2: een coupé is eigenlijk niet mijn ding. En met mij steeds meer anderen, er zit absoluut geen groei meer in de markt voor coupés. Dat in veel zakelijke wagenparken achterdeuren verplicht zijn, helpt niet. Maar nog erger is dat autokopers graag hoog zitten en belachelijk veel ruimte willen: doe dan maar een SUV.

De avondjurk en smoking leggen het af tegen een trainingspak. Dat zit namelijk zo lekker en is echt super handig in heel veel situaties.

M440i zes-in-lijn porno

Onder de motorkap van de M440i vinden we een snoepje. De nieuwste iteratie met het B58 zes-in-lijn blok van BMW met een slagvolume van drie liter, directe benzine injectie, verstelbare nokkenassen en een enkele twinscroll turbo.

Het 2998 cc grote blok levert een 377 pk en 500 Nm aan koppel. In een vorige generatie M4 blijf je de M440i (net) voor, maar alle generatie M3 leggen het gegarandeerd af. De M440i xDrive is nog niet het summum wat BMW als 4-serie gaat leveren, maar het apparaat gaat serieus hard. De M440i heeft altijd een achttraps steptronic transmissie en ook altijd xDrive vierwielaandrijving. Van 0 tot 100 neemt dus maar vierenhalve tel in beslag. De topsnelheid is uiteraard begrensd op 250 km/u.

Lekkere stuurmansauto

Terugdenkend aan de heel fijn sturende zevende generatie 3-serie kan de 4-serie eigenlijk al niet meer teleurstellen. De 4-serie coupé deelt het platform met de 3-serie en krijgt ook veel van de motoren uit de 3-serie.

Het motorblok ligt nog steeds in de lengterichting, de gewichtsverdeling is 50:50 en de carrosserie is een stuk stijver dan de vorige generatie. Op sommige plaatsen is de stijfheid nog verder vergroot: de topmounts aan de voorzijde zijn van gegoten aluminium en het geheel is 50% stijver. Goed voor de stuurprecisie, voor minder afrolgeluid en het geeft het onderstel een beter platform om vanaf te werken. Mocht je nog wat details over het onderstel willen weten, kijk dan vooral het interview met Jos van As terug. Dat is de Nederlander die verantwoordelijk is voor de onderstelontwikkeling bij BMW. Er zit dus een mooi oranje tintje aan deze lekkere stuurmansauto’s.

Vierwielaandrijving is bij BMW geen brave en saaie bedoening, zoals bij sommige andere merken uit Beieren. Veel van de kracht gaat naar de achterwielen en ja hij is er weer! Op de achteras monteert BMW standaard het al vaker geroemde sperdifferentieel. Ik blijf het uitleggen: als je van sturen houdt, is een mechanisch sperdifferentieel één van de mooiste upgrades die je je auto kan geven. Het elektronisch aangestuurde M Sportdifferentieel van de M440i kan tot 100% sperren en zorgt voor een veel lekkerder weggedrag. De achterwielen duwen de auto nog mooier de bocht in dan zonder sper mogelijk is.

Een driftje neerleggen wordt ook makkelijker (en lekkerder) met een sper. Zelfs op droog asfalt kan met wat provocatie de M440i de achterkant een lekker stukje laten glijden. In het kader van goede consumentenvoorlichting moesten we dat tijdens de rijtest van de BMW M440i natuurlijk wel weer even uitproberen.

Een fraai interieur, maar het voelt wel bekend

Huidige BMW rijders zullen snel kunnen wennen binnenin de 4-serie coupé. Het voelt vertrouwd, maar het is daarmee ook weinig verrassend en/ of vernieuwend. Het infotaimentscherm staat bovenop het dashboard en wordt bedient met de iDrive contoller tussen de stoelen. De afgelopen 15 jaar lijkt er niets fundamenteels verandert, maar eerlijk is eerlijk: het werkt nog steeds prima. Het scherm heeft inmiddels touchscreen bediening gekregen en op de iDrive controller kan je letters schrijven.

Prijs en conclusie BMW M440i rijtest

Mocht je vooral voor de looks gaan en niet voor een sloot aan pk’s, dan begint de prijslijst voor de BMW 4-serie Coupé bij 52.602 euro. Voor dat geld krijg je de 420i met een viercilinder benzinemotor met 184 pk. Alle varianten van de 4 Serie komen standaard met een automaat, automatische 3-zone airco, LED koplampen, LED achterlichten en een 8,8-inch infotainmentscherm met touchscreen. Afhankelijk van hoe dik je motoruitrusting is krijg je een ook een betere standaarduitrusting. Zo komen de M440i en M440d bijvoorbeeld standaard met 18-inch M lichtmetalen wielen en een M Sport differentieel.

Het (voorlopige) topmodel is was het gewillige slachtoffer van de rijtest en BWM vraagt voor M440i xDrive 79.592 euro. Ongeveer er tussenin zit de 57.100 euro 430i met 258 pk. Dieselen kan ook, maar dat gaat echt helemaal niemand in coupé doen natuurlijk.

Voor het geld koop je een dijk van een auto, zeker als je ook af en toe een echt potje wilt sturen. Fraai gelijnde coupés kunnen ook de vorm van de Audi A5 of Mercedes C-klasse coupé hebben, maar dynamisch is de BMW 4-serie coupé ze absoluut de baas.