Dit waren de bruutste auto's van 2020 - Autoblog.nl

2020 was niet alleen maar een jaar van elektrische auto’s en crossovers voor het gezin. Gelukkig was er ook V8, V10 en V12 geweld!

Als je dit lijstje zou beperken tot echt alleen maar nieuwe auto’s blijft er weinig over. 2020 was vooral een jaar van nieuwe varianten op bestaande modellen, facelifts en speciaaltjes. Toch waren er een aantal verrassingen. Denk aan Koenigsegg met de Gemera of Aston Martin met de wel heel vette V12 Speedster. Hieronder een lijstje van autogeweld uit 20202 waar de petrolhead het warm van krijgt.

McLaren 765LT

Inmiddels een bekend recept van McLaren. Een tijdje na de lancering van het ‘gewone’ model volgt de Long Tail. Bruter, sneller en een beest voor met name op het circuit. De 765LT is daar geen uitzondering op. De McLaren beleefde dit jaar zijn debuut.

Porsche 911 Turbo S

Bij Porsche hebben ze het weer geflikt met de nieuwe 911 Turbo S. Waar de 991 Turbo S een nogal emotieloze stofzuiger was, heeft Porsche met de 992 Turbo S echt een bizar kanon op wielen gepresenteerd. Je voelt klappen met het opschakelen en de turbo’s blazen er op las achter je oren. Het predicaat ‘emotieloos’ heeft Porsche van zich afgeschut met de de nieuwe Turbo S.

Ferrari 812 GTS

Een V12 in een open Ferrari. Dat is even geleden. Het is misschien wel het mooiste cadeautje uit Maranello van de afgelopen jaren en daarme de lekkerste auto van 2020. En dan zijn we er nog niet. Ferrari werkt aan een nog brutere variant van de 812 Superfast. Denk aan de 599 GTO en F12tdf, maar dan in een 812 verpakking. Zo zitten we vast in 2021 ook nog goed met atmosferische V12 spielerei!

Lamborghini Huracán EVO RWD Spyder

Een Nederland langer dan 1.90 meter zal niet comfortabel plaatsnemen in de Lamborghini Huracán EVO RWD Spyder. Het model gaat al even mee, maar is in deze nieuwe vorm misschien wel de puurste. Maar liefst 610 pk wordt losgelaten op de achterwielen. En dan kan het dak ook nog open!

Koenigsegg Gemera

Bij Koenigsegg kunnen ze wel meer dan enkel tweezits supersport auto’s bouwen. Neem nu de Gemera. Meer dan 1.000 pk én je kunt vier vrienden meenemen. Moest een spektakel worden op Genève. Helaas ging het feest door de omstandigheden niet door. Wel gaven ze bij Koenigsegg gewoon een presentatie op de stand in de Zwitserse stad. De bazen.

Maserati MC20

Nadat de Gran Turismo -eindelijk- met pensioen werd gestuurd was het een beetje stil rondom het merk met de drietand. Want wat gingen ze brengen, naast de praktische modellen zoals de Levante, Ghibli en Quattroporte? Het antwoord is de MC20. Een bloedmooie Italiaan met een gepeperde zescilinder onder de kap. Vinden we fijn!

Aston Martin V12 Speedster

Ferrari heeft de SP1/SP2. McLaren de Elva. Nou, dan ook maar Aston Martin met de V12 Speedster zonder fatsoenlijke vooruit en dak. Een auto voor de elite die werd geïntroduceerd in 2020, met een prijskaartje van enkele miljoenen euro’s. Aston Martin kan de centen goed gebruiken, dus koop deze auto vooral. Ook al kun je geen één rationele reden bedenken.

Bugatti Chiron Pur Sport

Krijgt de Chiron net zoveel belachelijke varianten van de Veyron? De tijd zal het leren. Bugatti gaf begin dit jaar in elk geval de aftrap met de Chiron Pur Sport. Een variant, speciaal ontwikkeld voor op het circuit. Alsof de gemiddelde Bugatti-eigenaar ook maar één trackday gaat bezoeken met zijn Pur Sport. Aan de andere kant: we kopen ook SUV’s zonder offroad ambities.