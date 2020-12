Lezersvraag: ben jij minder gaan autorijden door de coronacrisis? - Autoblog.nl

Ook, of misschien wel met name, heeft de coronacrisis invloed op ons petrolheads en de mate waarin we autorijden. Maar in hoeverre?

Auto evenementen, vakanties die niet doorgingen en verzin zo nog maar tal van andere redenen waarom je eventueel minder kilometers hebt gemaakt dit jaar. In deze lezersvraag blikken we terug op het afgelopen jaar. Want in hoeverre ben jij minder gaan rijden door de coronacrisis?

Autorijden en de coronacrisis

Zelf geven we alvast de aftrap. Ondergetekende en collega’s Michael, Wouter en Willem laten weten hoe het er per huishouden aan toe ging in 2020.

Ruben

Dit jaar lever ik ongeveer de helft in. Waar we normaal gesproken zo’n 20.000 kilometer in een jaar autorijden, zitten we (ik + vriendin) nu door de coronacrisis op zo’n 11.000 kilometer. Thuiswerken is en blijft nog altijd de norm. Dat is goed te doen als je allebei een baan hebt met een computer in de hoofdrol. En dat betekent dat de BMW 318ci uit de Autoblog Garage dit jaar relatief weinig in actie heeft hoeven komen. Misschien weer eens tijd voor een upgrade? Stay tuned..

WillemE

Even kijken hoor, met de Alfa zo’n 10.000 km dit jaar gereden. De BMW gekocht in april met 140.000 kilometer op de klok en die staat nu op 172.000. Dus niet veel meer of minder dan normaal. 40-45 in totaal. Klopt wel ongeveer. Tijdens de lockdown weken stond de auto iets vaker stil. Uiteindelijk moet het werk toch gebeuren, dus de kilometers vlogen er ook zo weer op.

Wouter

Ik maak juist meer kilometers omdat de rijtesten nu volledig voor mijn rekening komen. Verder niet goed in te schatten, want ik wissel veel te veel van auto. Binnen het huishouden maakt mijn vriendin minder kilometers. Naar het werk ging ze toch al op de fiets, dus het autorijden zit vooral in minder sociale ritjes tijdens de coronacrisis.

Michael

Ik stapte rond juli in onze nieuwe private lease MINI Clubman en als ik nu op de teller kijk dan zie ik 2.400km staan, dat had zeker 6.000 moeten zijn. Maar in het weekend ga je eigenlijk nergens meer heen. Er staat een motorscooter in de tuin die dit jaar ook maar 1.000km heeft gereden. Ik heb het dan nog niet eens over de MV Agusta F4 die gewoon lekker aan het overwinteren is bij de MV importeur. Kortom, ja, wat kilometers gereden met diverse testauto’s en de ‘nieuwe’ Smart Cabrio en een duurtest BMW Motorrad. Maar het niet hoeven maken van die dagelijks woonwerkkilometers heeft in mijn geval toch zo’n 10.000-15.000 km gescheeld.

En nu zijn jullie aan zet. Heb je ook minder of juist meer gereden in het afgelopen jaar?