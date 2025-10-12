Waarom deze Skoda Superb occasion 220.000 euro kost

Je mag 220.000 euro neertellen voor een ogenschijnlijk doodnormale Skoda Superb Estate als occasion. En dat is geen tikfout.

De Skoda Superb is zo’n auto die Volkswagen Passat-eigenaren zich altijd laat afvragen waarom je in godsnaam voor de VW bent gegaan. Als Passat-eigenaar heb ik daar mijn redenen voor, maar die zijn grotendeels subjectief. Objectief is een Superb in vrijwel elk aspect dezelfde auto (bij de eerste was dat héél duidelijk), maar dan groter en in bijna elke variant goedkoper. Helemaal toen je hem vanaf de tweede generatie als SW kon kopen was er eigenlijk niks verstandigers op de markt als je een forse stationwagon zocht. Dat zette de derde generatie door.

Skoda Superb Estate als occasion

Het wordt een nog betere koop op de tweedehands markt. De vorige Superb werd geïntroduceerd in 2015. Logisch dus dat een occasion van die derde generatie Skoda Superb al richting een vijfcijferig getal beginnend met een 1 kruipt. Da’s veel auto voor je geld. Alleen als je eentje met een grotere motor, meer opties, wellicht zelfs de überluxueuze Laurin & Klement wil: die zijn nog wat duurder. Maar laten we wel wezen, tussen de 30 en 50.000 euro heb je er wel één.

Superb voor 220.000 euro

We hebben de prijs van de Superb die nu op mobile.de staat al verklapt, want dat is de reden dat ‘ie op onze radar verscheen. En nee, het is geen tikfout: de verkoper wil 211.153 euro vangen voor deze Skoda Superb Estate. Er zijn een paar redenen dat het wellicht niet de goedkoopste Superb zou worden. Zo komt ‘ie uit 2022 en is het dus een late versie van de uitgaande Superb. Het is de 280 pk sterke 2.0 TSI met een DSG-bak en 4×4, de dikste motorisering. Dat maakt een auto in theorie duur. Maar het is bijvoorbeeld geen L&K. Hij is nog wel lekker maagdelijk op 8.500 kilometer. Het zijn redenen om deze Superb wellicht voor 40.000, heel misschien 50.000 te adverteren.

Beveiligd

Ja, grappig, hij wilde eigenlijk 22.000 euro typen en is uitgeschoten. Geloven jullie dat nou echt? Nee, want het klopt dus wel. Een belangrijke eigenschap van de Skoda Superb is het woord Pancéřovaný, vrij vertaald vanuit het Tsjechisch: gepantserd. Kortom: de Skoda Superb is volledig voorzien van PAS 300-bepantsering. Het is een behandeling gedaan door UTAC Special Vehicles in het VK. Die beweren dat de Skoda Superb nu bestand is tegen de meeste lichte en middelzware vuurwapens, alsook bestendigheid tegen explosieven als handgranaten. Er is in totaal 900 kilogram aan versterking toegevoegd, waaronder sterk gepantserd glas. De voorruit alleen al weegt 100 kilogram.

UTAC heeft een select aantal Superbs uitgevoerd met deze bepantsering voor de onherkenbare politievloot van het Verenigd Koninkrijk, maar deze linksgestuurde Skoda Superb staat in Tsjechië. Tsja, als je alle know how hebt is het voor de Tsjechische politievloot makkelijk om ook een paar Superbs te bestellen bij UTAC. Het lijkt erop dat dit exemplaar geen extreem zwaar leven heeft gehad, want hij oogt nog als nieuw. Voorkomen is beter dan verzekeren, zo moet je het maar zien.

Heb jij dus geld te veel en een onveilig gevoel? Niemand zal ooit doorhebben dat deze Skoda Superb occasion iets anders is dan gewoon een zwarte stationwagon. Overigens meldde UTAC des tijds dat de aandrijflijn niet aangepakt is. Nou is 280 pk met 4×4 een hoop, maar 2.520 kg is ook niet niks. Wel stelde UTAC eveneens dat de specificaties nog steeds overeenkomen met die uit de fabriek, waarmee je in theorie dus nog steeds een 2.200 kg sterke aanhanger mag trekken. Zeg nou zelf, als je vijanden op zoek zijn naar je, zoeken ze dan naar een zwarte Skoda Superb estate met een caravan erachter?

Kopen

Enfin, dit alles heeft dus zijn dure prijs, 5.378.000 miljoen Tsjechische kronen om precies te zijn. Maar hey, er kleeft geen prijs aan veiligheid, toch? En veiligheid in combinatie met anonimiteit al helemaal niet. Koop dan!