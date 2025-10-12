Deze schitterende Ferrari is toe aan een poetsbeurtje

Maar het is nog steeds een plaatje. #SpotvandeWeek

De Ferrari 250 heeft talloze verschijningsvormen gekend, maar ze hadden één ding gemeen: het waren bijna allemaal bloedmooie auto’s. De Ferrari 250 GT Boano is zeker geen uitzondering. @joosstra had het geluk om er eentje te spotten in Huizen.

Boano

De Boano – geïntroduceerd in 1956 – hoort tot de vroegere 250-modellen. De auto was niet getekend door Mario Boano, zoals je misschien zou verwachten, maar door Pinin Farina. De productie werd uitbesteed aan Boano, omdat Pininfarina hun handen al vol had. Boano heeft nog wel wat kleine aanpassingen gedaan aan het design van Pininfarina.

De 250 GT Boano was een van de eerste straatauto’s van Ferrari met de fameuze Colombo V12, die uiteindelijk nog tot 1988 gebruikt zou worden. In de Boano is deze 3,0 liter groot en goed voor 240 pk.

Relatief goedkoop

Bij een klassieke Ferrari wil je natuurlijk ook weten wat de waarde is. De Boano is lang niet zo duur als sommige andere 250’s. De laatste drie exemplaren die geveild zijn brachten tussen de €600.000 en €633.000 op. We zouden bijna zeggen: een koopje, voor zo’n fraaie Ferrari.

Van de 250 GT Boano zijn er in totaal 88 exemplaren gebouwd. Daarnaast zijn er nog 50 Ellena’s gebouwd, die grotendeels hetzelfde zijn. Dit had te maken met het feit dat Mario Boano aan de slag ging voor Fiat, waarna schoonzoon Ezio Ellena de toko overnam. Van de Boano staan slechts 9 exemplaren op Nederlands kenteken.

Patina?

Dit specifiek exemplaar staat sinds 2023 op Nederlands kenteken en verkeert op dit moment niet helemaal in concoursstaat. De lak oogt behoorlijk dof. Dat is echter niet het gevolg van de tand des tijds. In 2023 stond deze auto nog te schitteren op Villa d’Este, glimmend en wel. Er zitten ook wat sporen op van echte ouderdom, maar deze Ferrari is vooral toe aan een goede poets- c.q. detailingbeurt.

Toevallig staat de auto ook voor de deur bij een detailer, dus dat komt mooi uit. Waarschijnlijk glimt deze 250 GT Boano binnenkort weer net zo hard als in 2023. Het is in ieder geval een hele gave auto om tegen te komen, in welke staat dan ook. Daarom is de Spot van de Week deze keer voor @joosstra.

Heb je ook wat bijzonders gespot? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek. Bovendien maak je deze maand kans op een bol.com cadeaubon ter waarde van €100! De winnaar wordt geselecteerd op basis van een random spot. Hoe meer je uploadt, hoe meer kans je maakt.

Bekijk alle foto’s van deze Ferrari 250 op Autoblog Spots