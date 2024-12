Waarom deze retezeldzame Mercedes CL 265.000 euro moet kosten

Waan je de Sultan van Brunei met deze Mercedes CL AMG op Marktplaats die een flinke som geld moet opleveren.

Afgelopen week was er groot nieuws voor liefhebbers van de autocollectie van de Sultan van Brunei. Daar lekte namelijk een enorm fotoalbum van uit, waardoor nog nooit eerder vertoonde auto’s ineens te zien waren. De Brunei Royal Family had een vrij heftige vorm van verzamelwoede. Niet alleen het aantal verschillende modellen is enorm, ook is er van elke auto een handjevol besteld.

Mercedes 140

Zo wemelt het daar in Brunei van auto’s uit de gouden periode tussen de late jaren ’80 en de vroege jaren ’00. En de auto die dat belichaamt bij Mercedes is de ‘140’-serie. Daarmee bedoelen we natuurlijk de W140 sedan en de C140 SEC/CL coupé. Al hebben de Bruneise royals ook een paar ‘S140’ estates. Reguliere versies, AMG’s, gekke kleuren: het kan allemaal.

Als je er niet zo zwaar aan trekt dat het een speciale editie moet zijn, is zo’n C140 CL nog best te betalen. Deze, maar ook zeker de C215 en C216, waren koning luxe in hun tijd, maar zijn afgeschreven tot bijna beschamend lage bedragen. We vinden nu een CL die zo in de collectie in Brunei past, maar gewoon in Nederland te koop staat. Zoals we al verklapt hebben: goedkoop is ‘ie niet. Hij moet namelijk 265.000 euro kosten. Waarom?

CL70 AMG

Omdat het de zeldzaamste Mercedes C140 ooit gebouwd is: de CL70 AMG. En ja, dit is in de tijd dat badges nog correspondeerden met de motorgrootte. Deze heeft dus de welbekende ‘M120’ V12 aan boord, maar dan opgeboord tot 7.0 liter. Goed voor 496 pk, een 0-100 tijd van 5,2 seconden en een top van 300 km/u.

En natuurlijk de overheerlijke AMG-looks vullen deze Mercedes CL70 AMG aan. Iets dikkere bumpers, monoblock-velgen en een dikke pijp, maar verder moet je weten wat het is. Alleen een AMG-badge achterop en een V12-badge bij het achterste zijruitje verklappen de identiteit van de CL70.

Zeldzaam

De één ziet een schitterende portaal naar de jaren ’90, de ander ziet een foute kampermobiel. En met zo’n verdeling is 265.000 euro voor deze Mercedes CL70 AMG een flinke som. De reden voor dat bedrag? Er zijn negen stuks gebouwd, voor zover bekend. Niet negen duizend of negen honderd, negen. Daarvan is dit ook nog de enige witte. Overigens staat één van de negen wel in Brunei, de andere acht zijn verspreid over de hele wereld. Deze witte begon zijn leven in Japan, waarna de tweede eigenaar hem naar Duitsland haalde. Jij kan de derde eigenaar zijn.

Extreem zeldzaam spul dus, en dan is deze Mercedes CL70 AMG ook nog eens lekker ingetogen uitgevoerd (relatief gezien dan). De kilometerteller geeft slechts 119.284 km aan. Nogmaals, hij kost meer dan een kwart miljoen. Bepaal zelf maar op Marktplaats of ‘ie dat waard is.