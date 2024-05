Koop de foutste S63 AMG van Marktplaats

Een pareltje hoor, deze Mercedes S63 AMG die we vonden op Marktplaats.

Als je in alle comfort en snelheid van A naar B wil komen is de Mercedes S-klasse een uitmuntende kandidaat. Het predicaat beste auto ter wereld is vaak een zin die in één adem wordt genoemd met de S-klasse. De S63 is daar dan weer de overtreffende trap van. Eigenlijk de S65, maar voor het rauwere randje kun je beter de 63 hebben.

Nu kun je zelfs een Mercedes S63 AMG chique aankleden. Dat is absoluut niet gedaan met deze occasion knaller. We vonden een Mercedes S63 AMG op Marktplaats uit 2008 met een interessant karakter. De witte auto is voorzien van de nodige opsmuk waardoor het nogal opvalt op de parking zullen we maar zeggen.

Zo is de Mercedes voorzien van striping, een bodykit, een aangepast uitlaatsysteem en een prachtig setje velgen. Dit alles staat te koop aangeboden voor 33.950 euro op Marktplaats. Bieden mag ook, vanaf 30.000 euro accepteert het autobedrijf biedingen. Opmerkelijk genoeg zijn er tot op heden nog geen biedingen uitgebracht voor deze witte parel.

Deze generatie Mercedes S63 AMG op Marktplaats is nog uitgerust met een atmosferische 6.2 liter grote V8. Dat betekent dat er 525 pk en 630 Nm aan koppel tot je beschikking staat om door de toeren te jagen. Want toeren maken kan dit blok wel. Met een sprint naar de honderd in 4,6 seconden zijn tal van elektrische auto’s inmiddels sneller. Daar hoef je het niet voor te doen. De topsnelheid bedraagt 250 km/u.

De adverteerder benadrukt dat deze auto Full Option is uitgerust. Machtige krachttermen in de wereld van autohandel. De S-klasse is het vlaggenschip van Mercedes, dat betekent dat je kunt rekening op de nodige verwenning aan boord van deze Mercedes S63 AMG van Marktplaats. Stoelmassage, een DVD-speler, een TV-ontvanger. Hele vette shit, in 2008.

De bijzondere AMG kun je oppikken in Rotterdam als je het juiste bod uitbrengt. Koop dan. Of stiekem toch liever een cabrio met een ster voor de zomer?