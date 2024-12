Dit zijn een paar Ford modellen op bekende basis die jij niet kende

Jij dacht alle modellen van Ford te kennen? Wij hebben een paar die je waarschijnlijk niet bekend voorkomen, al zijn ze dichter bij huis dan je denkt.

Als autofabrikant op wereldwijde schaal opereren, da’s niet makkelijk. Je moet soms gekke keuzes maken die enkel logisch zijn als je snapt wat de uitdagingen zijn. Een grote uitdaging voor veel merken is je vestigen in een ‘vreemde’ markt. Hoe ga jij op goedkope wijze jouzelf kenbaar maken?

Ford

Een makkelijke manier is samenwerken met een andere partij. Ford deed dat lange tijd met Mazda. Het resultaat daarvan hebben we al eens gecompileerd, maar toen hebben we eigenlijk een hele divisie overgeslagen. Dit omdat we te maken hebben met landen die… nou ja, moeilijk te bereiken zijn in deze internetwereld, geloof het of niet. Dus met onze beste inzet hebben we nog een paar toevoegingen aan dat artikel gevonden.

Ford MPV

Daarvoor moeten we beginnen met een auto die we hier maar al te goed kennen. De Mazda Premacy. Bere-interessant, jawel. De Premacy was Mazda’s wapen om de mini-MPV-wereld op te schudden. Japan had het licht wel gezien op dat gebied, dus Europa kon op die manier mooi kennis maken met hoe ver de Japanners al waren.

De Premacy is wel typisch zo’n auto waar je weinig van vindt. Behalve dat ‘ie op een Zafira lijkt, wat qua rijgedrag een betere auto was (en helaas kon Mazda Porsche niet strikken om de derde zitrij te ontwerpen). Of je vond die achterkant, met de Citroën C3-lampen (al was de Premacy eerder) gewoon niet mooi. Desalniettemin wist Mazda nog best een partij Premacy’s te slijten, want verder was ‘ie best prima. Je kon ‘m zelfs krijgen met heel sportief ogende bumpers en een spoiler. Stel je voor dat je toch eens die 131 pk uit de 2.0 liter viercilinder echt maximaal benut.

Wat is er dan interessant aan de Premacy? Dat hij er ook was als Ford. The Blue Oval noemde ‘m Ixion en veranderde er weinig aan. Andere achterlichten, Ford-logo’s en een andere grille.

Overigens werd de Ixion wel gefacelift en werd het de Ixion MAV, toen was er ineens ruimte voor een heel ander frontje. Wij krijgen er een Kia Carens-gevoel bij, maar zo profileer je de auto wel net iets anders dan een Mazda Premacy.

Maar, waarom? Welnu, daar wordt het wat lastig. Ford heeft natuurlijk allerlei bondgenoten om zich te vestigen op verschillende plekken ter wereld. Hier in Europa zijn ze lekker bezig met Volkswagen, maar in China heb je bijvoorbeeld de joint venture Changan Ford, maar werkt Ford ook samen met JMC. En dan heeft Ford ook nog een aparte divisie voor Taiwan en groeimarkten in Azië genaamd Ford Lio Ho. Dit is een strategie van Ford om aldaar auto’s te produceren. Geld besparen is de sleutel tot succes hier.

Zo had je bijvoorbeeld deze Ford Laser Tierra (niet Sierra, maar Tierra). Dit was een soort ietwat sportief ogend alternatief voor de Focus. Je had hem zelfs als kekke RS, inclusief spoiler achterop. Allemaal leuk, maar het verbloemde dat de basis helemaal niet van Ford was. Herken jij ‘m? De naam Laser geeft het al weg.

Ja, de basis was weer van Mazda, namelijk de 323/Protegé Sedan. De motoren, het chassis en eigenlijk grotendeels de carrosserie werd van die auto geleend. Alle New Edge-praktijken van de Focus waren duur: dit was goedkoper en de auto’s worden toch al plaatselijk gebouwd. Win/win.

Mondeo Metrostar

Iets vreemder wordt het met de Ford Mondeo Metrostar. We gaan niet moeilijk doen over de basis van deze auto: dat is gewoon de tweede generatie Mondeo. Maar dan met een frontje dat lijkt op dat van de Falcon in Australië. Kijk, zo had onze Mondeo ook kunnen zijn.

Wat de Metrostar ietsje gekker maakt is dat deze parallel verkocht werd aan ‘onze’ Mondeo. Eigenlijk dus geen cent goedkoper, misschien zelfs ietsje prijziger om weer een designteam aan te stellen om het frontje anders te ontwerpen. Zoals gezegd is het lastig om precieze antwoorden te vinden. Iets met profileren misschien, een eigen identiteit opbouwen. Het was immers niet volledig aan Ford om te besluiten wat Lio Ho zou gaan doen in Taiwan.

Nog een Ford MPV

Ford’s inspanningen in Azië zorgden dus voor een plaatselijke Focus in de vorm van de Laser, een plaatselijke Mondeo en een plaatselijke SUV op basis van de Escape/Maverick. In Taiwan was echter die MPV belangrijk. Dat gaf Ford nog één laatste idee met hun Aziatische basis. Mazda voorzag namelijk de Premacy van een tweede generatie en dat was een ietwat vlot ogende, grote MPV met schuifdeuren. Deze heette plaatselijk net als zijn voorganger Premacy en zat net onder de MPV.

Maar, die kennen wij wel! De Mazda Premacy is gewoon hoe Japan ‘onze’ 5 noemde. Mazda kent hier een namensysteem met nummers, maar in Japan wilde ze daar niks van hebben. Daar heette de Mazda3 bijvoorbeeld de Axela, de Mazda2 de Demio en de Mazda6 de Atenza. En de Mazda5 dus de Premacy.

Een mooi vlot model en het gaf Ford weer een mooi model om over te brengen naar Taiwan. Ford Lio Ho produceerde plaatselijk een bizarre Ford. Qua naamgeving zat de i-MAX namelijk in de buurt van onze B-, C- en S-Max (en moet je hem niet verwarren met een filmformaat). Maar qua wat voor auto het was kon de i-MAX niet vreemder zijn.

Het is namelijk simpelweg een Mazda5 die met een Ford-frontje plaatselijk gebouwd wordt. Er is nog best wat gedaan om de Mazda-basis te verhullen. Het hele front is anders en de achterkant mist die opvallende hoge achterlichten (al probeert een zwart stuk ‘glas’ waar ze zaten slecht te verbloemen). Het geheel doet ietwat Subaru-esque aan op een gekke manier, maar het is echt een Ford. Tenminste, een plaatselijk gebouwde Mazda-Ford. Overigens wilde Lio Ho de Europese roots benadrukken middels heel slecht gefotoshopte Duitse kentekenplaten. De cijfers op een Duitse plaat kunnen niet met een ‘0’ beginnen en dat is niet eens de hoofdreden dat je direct ziet dat ze fake zijn, kun je nagaan.

Is het mogelijk om een verhaal interessant te maken terwijl je begint en eindigt met een Mazda Premacy? Dat mogen jullie bepalen en wellicht heb je weer wat geleerd.