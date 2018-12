Op papier is het een topaanbieding. Zijn we deze auto gewoon vergeten?

Het was een mooie periode voor autoliefhebbers: tussen 2000 en 2010. In dat decennium kwamen de mooiste sportieve schepsels ter wereld. Nee, we bedoelen niet Max Verstappen. Qua sportuitvoeringen van gewone autop’s kon het niet gek genoeg zijn. Zo had BMW de M3 (E90, E92, E93) met 4.0 V8, Audi de RS4 (B7) en Mercedes de C63 AMG (W204, S204 en W204) met een 6.2 V8. D-segmenters met een dikke V8. Een auto die we veel te vaak vergeten mee te nemen in dit rijtje is deze Lexus IS-F, die je hier op de foto’s ziet. Dat komt gedeeltelijk door de bescheiden lijnvoering: alleen een kenner ziet dat dit een extra dikke Lexus is, de rest ziet gewoon een dure Toyota op mooie wielen en met aparte uitlaten.

De IS-F kreeg een 5.0 V8 mee, die in basis gelijk is aan gave auto als de RC-F, GS-F en de LC500 zònder een ‘h’ (van hybride, blêgh). In de IS-F is de motor goed voor maar liefst 423 pk bij 6.600 toeren en een maximum koppel van 505 Nm bij 5.200 toeren. Daardoor sprint deze powersedan in 4,8 seconden naar de 100 km/u en bedraagt de topsnelheid maar liefst 270 km/u. Voor de IS-F deed Lexus niet aan begrenzen op 250 km/u, zoals de Duitsers dat wèl doen. Die 270 km/u is overigens niet het maximale, maar ook nog begrensd.

Dan even een kort slotstuk om antwoord te geven op de vraag: waarom houden we niet meer van deze M3 killer. In vergelijking met de Duitse concurrentie is het zeker als occasion misschien wel de beste keuze. En dan bedoelen we niet alleen vergelijking met de concurrentie op het gebied van betrouwbaarheid (alhoewel de M3 een naam hoog heeft te houden). Op het gebied van uitrusting valt er wel voor de IS-F te zeggen, want bijna elk item zat er standaard op geschroefd, waaronder een briljante Mark Levinson stereo.

De auto heeft meer scherpte dan een C63 en is gewoon cooler. De C63 is op dit moment een wel erg foute auto aan het worden, ondanks die dikke 6.2 V8. In vergelijking met de M3 heb je véél meer koppel en dus een bedrijfszekere auto. Ook ziet een M3 Sedan er totaal niet uit, met die Coupé neus op de E90. Ah! Maar dan heb je toch de RS4 (B7)? Yup, maar die is zwaarder en heeft de V8 vóór de vooras liggen en lijkt gevoelsmatig een generatie ouder aan te voelen, wat ook het geval is.

De Lexus lijkt het een goed compromis te bieden van het 90% comfort van de Mercedes, 90% van het rijplezier van de M3 en de 90% understated looks van de Audi RS4. Nergens dus briljant in, behalve niet kapotgaan, maar overal een zeer solide aanbieding. De Keke Rosberg van zijn klasse. En omdat iedereen dat vergeten is dat de IS-F zo goed is, kun je voor de prijs van een jong gebruikte IS300 hybride (38 mille) de enige IS-F van AutoTrack.nl scoren. Of zijn er andere gegronde redenen om níet deze auto op je inrit te zetten?