Deze 13 auto’s zien wij niet meer terug in 2019

Een moment stilte graag, van deze auto's nemen we dit jaar afscheid.

Er is een tijd van komen en gaan. Elk jaar komen er nieuwe auto’s bij. Het is daarbij onze plicht om jullie zo snel mogelijk te voorzien van alle nieuwe modellen die geïntroduceerd worden. Echter, er zijn ook veel auto’s die niet meer terugkomen. Nu is dat iets van alle tijden, maar in sommige gevallen is het jammer of op zijn minst opvallend. Deze auto’s zijn volgend jaar alle 13 dood:

Tata Nano

Dit hadden we niet verwacht. Deze auto leek de mobiliteit in India voorgoed te gaan veranderen. Ja, het zag eruit als een overdekte scooter, omdat het ook een vervanger voor de tweewieler was. De Tata Nano was het geesteskindje van Ratan Tata. Met de Nano moest India mobiel worden. Het plan mislukte mislukte jammerlijk. Dat had veel redenen, waaronder politieke, logistieke en financiële. Bij Tata waren ze vergeten dat een tweedehands Maruti (een Indiase Suzuki) die rol uitstekend vervulde en dat de auto véél te basaal was voor de Indiase markt. Na jaren van aanmodderen werd de auto dit jaar uit productie gehaald.

Fiat Punto (199)

We mogen de Fiat Punto een geslaagde oudgediende noemen. Bij z’n introductie was het een van de fraaiste auto’s in zijn klasse. Om heel eerlijk te zijn, aan het einde van de carrière van de Punto was dat nog steeds het geval. Eenvoudige, maar kenmerkende lijnen vervelen immers niet snel. Op technisch gebied was de Punto niet de meest moderne, maar gaandeweg kreeg de auto de beschikking over hypermoderne turbotorretjes. De 1.4 viercilinders zijn bijzonder vinnig, de tweecilinders brengen een kenmerkend geluid voor. Aan het einde van de loopbaan werd het gamma ernstig uitgedund, dus het moment dat het nu toch echt gedaan was zat er al aan het te komen. Het enige dat ons echt bevreemd is dat er geen opvolger klaarstaat. Fiat is gespecialiseerd in kleine auto’s en de compacte Punto verdient gewoon een nieuwe generatie.

Peugeot 208 GTI

Het moest de spirituele opvolger worden van de Peugeot 205 GTI. De 206 GTI was een softe, snelle 206 en de 207 GTI was een softe, snelle 207. De 208 moest rauw, sensationeel en snel zijn. Met 200 zat het wel goed met de snelheid. Het uiterlijk was ook dik voor elkaar, de 208 smoelt al best goed en de extra grote wielen en dikke bumpers deden daar een smakelijke schep bovenop. Helaas was de auto niet zo onversneden hardcore als de 205 GTI, echter kon de auto zich redelijk goed meten met auto’s als de Renault Clio R.S. en de Ford Fiesta ST. De Peugeot 208 blijft nog wel even in het leveringsprogramma, zij het enkel als vijfdeurs. Helaas was de 208 GTI er alleen als driedeurs, daarom is deze GTI automatisch komen te vervallen.

Alfa Romeo MiTo

Met deze auto is het een beetje hetzelfde als met de Fiat Punto. Steker nog, in technisch opzicht is dit natuurlijk gewoon een Fiat Punto. De bodemplaat en de motoren waren voor een groot gedeelte krek eender. In de Alfa kreeg je echter een luxer interieur en smaakvollere afwerking. De Alfa Romeo MiTo was in veel opzichten een leuke MINI-concurrent. Het enige nadeel is dat de auto enigszins op leeftijd begon te raken. de Opel Corsa (die ook op hetzelfde platform staat) kreeg wel een flinke modelupdate, maar bij de Mito was dat helaas niet het geval. De auto wordt binnenkort uit productie genomen, aldus Roberta Zerbi in een interview met Autocar.

Toyota Auris (E180)

Dit is een opmerkelijker verhaal dan dat je van tevoren zou zeggen. De Toyota Auris kwam in 2006 als de opvolger van de Toyota Corolla. De reden: de Corolla was volgens Toyota veel te belegen geraakt en kon een nieuwe naam en fris design wel gebruiken. De Auris had inderdaad een andere naam, maar echt spannend was ‘ie niet. Dat zou het ook nooit worden. Het was een rijdende ribbroek: comfortabel en functioneel, maar geen vrouw die er warm van werd. Het gekke is dat de auto wordt vervangen door een frivool gestileerde auto, die Toyota weer Corolla heeft genaamd.

Opel Zafira (C)

Destijds was Opel pionier met de Zafira. Natuurlijk, de Renault Mégane Scenic was eerder, maar Opel leverde zeven zitplaatsen in een midi-MPV. Daarmee waren automatisch alle grote MPV’s overbodig. Zeker toen de concurrentie volgde met zevenzits Midi-MPV’s, al dan niet met een verlengde wielbasis, was het gedaan met de fullsize MPV. De verkoopcijfers in dit segment liepen al achteruit. De Zafira was weliswaar beter dan ooit: qua rijeigenschappen, ruimte, flexibiliteit en uitrusting was het een winnaar. Echter wenst men tegenwoordig niet meer 35 tot 40 mille stuk te slaan op een MPV. Als er zeven zitplaatsen nodig zijn, wordt er een veel krappere, zwaardere en duurdere cross-over besteld. Daar kunnen wij met zijn allen wat van vinden (dat doen wij ook), maar het is nu eenmaal wat de markt wil. Opel moet dan ook volgen.

Opel Cascada

Op papier een fantastische auto. De Opel Cascada is het levende bewijs dat men in deze klasse voornamelijk kijkt naar de badge. Met de Opel Cascada is namelijk veel minder mis dan de verkoopcijfers ervan deden vermoeden. Het is een vierzits cabriolet op basis van de vorige Astra/Insignia. De techniek van de auto was ouder dan het model zelf. Wat de korte levensduur van de auto verklaart. Ook is de klasse van relatief betaalbare cabriolets bijna niet-bestaand. Zelfs de premium merken hebben de grootst mogelijke moeite om hun cabriolets te slijten. In het geval van de Opel Cascada allemaal vrij logisch, maar wel erg jammer. Het is wel een verdomd geslaagde occasion, dat dan weer wel.

Ford S-Max / Galaxy

De favoriete auto’s voor autoliefhebbers met voortplantingsdrang. De S-Max is een van de meest geslaagde rijdende compromissen in autoland. Het is een van de weinige auto’s waar zowel papa, mama als de koters blij van worden. Dat alleen al verdiend een diepe buiging. Het onderstel, de beschikbare motoren en de mogelijkheden om de auto te voorzien van grote velgen en dikke bodykits maakten het de favoriete papa-bus. De auto werd echter teveel geraakt door overgang van NEDC naar WLTP, waardoor de S-Max van de Nederlandse markt is gehaald, net als de Ford Galaxy overigens.

Cadillac ATS

Ook de derde poging van Cadillac om het te maken in het premium D-segment faalde hopeloos. De eerst keer was de Cadillac Cimarron, een draak van een auto. Gewoon een Chevy met Cadillac logo en velours bekleding. De tweede keer betrof het een Saab 9-3 met een andere neus. Niet echt heel bijzonder. De Cadillac ATS was dat eigenlijk wel. De auto had eigenlijk ook best een succes(je) mogen zijn in Europa. Het is een fraaie auto om te zien, de 276 pk sterke motor was een relatief moderne viercilinder en je had zelfs achterwielaandrijving! Onze Chief Tyre Smoker heeft er eens mee gereden en was positief verrast. Het interieur was echter beneden peil, er waren geen diesels, zuinigere uitvoeringen of een stationwagon.

Alfa Romeo 4C Coupé

Ai, deze gaat al te vroeg ‘heen’. De Alfa Romeo 4C is zo’n auto waarvan we waarschijnlijk pas over 20 jaar achter komen hoe gaaf die auto eigenlijk was. Voornamelijk omdat de auto op de markt kwam in een tijd dat er veel meer behoeft was aan andere Alfa Romeo’s die in marktsegmenten opereerden waar de aantallen hoger liggen. Dat maakte voor Alfa Romeo niet uit, die 4C kwam er dus. Het is nog altijd een absolute beauty. Mocht je dolgraag een nieuwe 4C willen en pas nét het geld bijenkaar hebben gespaard, treur niet: de 4C Spider is nog altijd leverbaar.

Dodge Challenger Demon

Het val op dat FCA bovengemiddeld vaak in dit lijstje voorkomt. Dat betekent dat er veel auto’s uit productie gaan bij het concern, maar dat er ook iets over te vertellen valt. Dat de Demon in het overzicht staat mag geen verrassing heten. Vanaf het begin was duidelijk dat de productie van dit monster slechts zeer beperkt zou zijn. Alle andere Challengers blijven overigens gewoon in productie, waaronder de 797 pk sterke ‘Redeye‘.

Lexus GS

Een van de beste auto’s in zijn klasse is ook de meest vergeten auto in zijn klasse. Met name in Europa is dit nooit een hoogvlieger geweest. Welke generatie je van de Lexus GS ook kiest (er zijn er vier), ze kwamen allemaal erg goed mee met de (vooral) Duitse concurrentie. Op het gebied van infotainment liet ‘ie het vallen, maar op het gebied van betrouwbaarheid scoort ‘ie uitstekend. Drie keer raden wat goed verkoopt in een showroom. In de rest van de wereld verkocht de auto vrij goed, maar niet op het gewenste niveau. Sowieso niet om een eigen platform voor te maken. Daarom wordt de opvolger van de komende Lexus GS de nieuwe Lexus ES300h, die voorzien is van een vierpitter met voorwielaandrijving. Scoor dus zo snel mogelijk een Lexus GS-F, dat gaat ongetwijfeld nog een cultauto worden. Zo niet, dan heb je alsnog een gaaf apparaat in de garage staan.

Maserati GranTurismo

Nee, nee, nee!!! Je hoeft niet te gaan schaaahaaaat!!!. Oké, even de Volumia naar beneden en door naar de auto in kwestie. De laatste en meest pijnlijke automobiel die het strijdtoneel gaat verlaten. De Maserati GranTurismo was namelijk een van de coolste auto’s in productie. Nee, niet het snelste. Ook niet het beste. Ook geen goede value-for-money. De bouwkwaliteit was niet al te hoogwaardig. Nee, de Maserati had gewoon enorm veel stijl. Die V8 maakte véél kabaal. Veel meer kabaal dan dat ‘ie eigenlijk kon waarmaken. Maar zowel de GranTurismo als de GranCabrio waren stijlvolle Gran Tourers in de ware zin des woords. Mercedes heeft (vooralsnog) een SL en gelukkig bestaat Aston Martin nog, maar dit glorieuze autotype begint ons iets te zeldzaam te worden.