Waarom je auto zo vies is en wassen weinig zin heeft

Je kunt je bolide wassen, maar dat komt neer op bezigheidstherapie.

Dikke kans dat je door de coronacrisis minder kilometers maakt dan gebruikelijk. Misschien werk je zoals een groot deel van de Nederlanders vanuit huis. De auto komt in dit soort omstandigheden hooguit in het weekend in actie. Doordeweeks zit er weinig beweging in.

En natuurlijk kijk je als autoliefhebber af en toe uit het raam van je woning. Even kijken hoe de bolide erbij staat. Je trouwe vierwieler verdient immers ook wat aandacht. Wat je gaat opvallen is dat de auto er wat stoffig bijstaat. Dat heeft alles te maken met de huidige weersomstandigheden.

Waar auto’s in Nederland vrijwel jaarlijks te maken hebben met Saharazand, is er dit keer iets anders aan de hand. Het is op en top lente en flora komt tot leven. Dit heeft als gevolg dat er veel stuifmeel (of pollen) in de lucht zit. Dit strijkt neer op je auto en waait er niet zomaar af. Alleen een regenbui of een wasbeurt maakt het voertuig weer schoon. Dit laatste is niet aan te raden, want na een dag kan er alweer stuifmeel op je auto zijn neergestreken.

De komende periode is er weinig verandering in de situatie. De komende dagen hoeven we geen regen te verwachten. Dit stuifmeel, ook afkomstig uit Duitsland door de wind, blijft er nog wel even. Ondanks het mooie weer heeft het dus niet heel veel zin om je auto te wassen. Tenzij de vierwieler onder een carport of in een parkeergarage staat natuurlijk.

Foto: BMW E30 met stuifmeel via @baidu op Autojunk