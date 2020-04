Peperdure McLaren Elva proeft een regenbui

De McLaren Elva in de regen. Dat ziet er zo uit.

Met de Ferrari SP1, SP2. De Aston Martin V12 Speedster én de McLaren Elva lijken open auto’s weer helemaal in de mode. Allemaal leuk en aardig, maar dan moeten de weersomstandigheden daar wel naar zijn. Het zeldzame geval dat zo’n speedster zich in een regenbui begeeft is te zien op deze foto’s.

Hierop is te zien hoe vijf mannen zich bezighouden met de Britse supercar uit Woking. Eentje heeft nog een paraplu in zijn handen om zichzelf maar droog te houden. De foto’s zijn genomen bij de McLaren-dealer in Tokio. In de Japanse hoofdstad werd een McLaren Elva van een transportauto geladen. Vervolgens moesten de medewerkers de auto’s in de showroom zien te krijgen. Het nadeel was dat het water die avond met bakken uit de hemel kwam in Tokio.

Net zoals de Aston Martin V12 Speedster hier in Nederland, gaat het ook bij deze McLaren Elva om een showcar. Het model mag een tijdje in de showroom verblijven. Vervolgens komen klanten naar de dealer om de auto eens rustig in het echt te bekijken. Na een tevreden bezoek is McLaren een order voor een Elva rijker. Of de speedster moet tegenvallen, dat kan natuurlijk ook.

Mocht je nu met zo’n Elva onverhoopt in een plensbui terechtkomen dan is er geen nood aan de man. Het interieur van dit soort auto’s kan wel tegen een stootje. De bekleding van de auto gaat er echter niet frisser van ruiken. Aan de McLaren Elva hangt een prijskaartje van 1,7 miljoen euro.

Fotocredit: Syouken Photography via Instagram