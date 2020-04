Opel maakt eerst info over nieuwe Mokka bekend

De tweede generatie Opel Mokka is onderweg.

Er komt een nieuwe generatie Opel Mokka op de markt. In vergelijking met de eerste generatie is dit nieuwe model wezenlijk anders. Het begint al met de aandrijflijn. Er komt zowel een volledig elektrische aandrijflijn als een reeks verbrandingsmotoren voor de Duitse crossover.

Opel is recent begonnen met het testen van de nieuwe Mokka. In de komende maanden werkt de autofabrikant toe naar de start van het productieproces. Als alles naar behoren gaat, start de productie van de (elektrische) auto in het vierde kwartaal van dit jaar.

Opel heeft niet gekozen voor een grijze muizen camouflage met de prototypes van de nieuwe Mokka. De testauto’s vallen behoorlijk op door de groene livery. Waar de voorganger nog de benaming ‘Mokka X’ had, neemt Opel nu afscheid van die losse letter. Aan het concept van het model is niets veranderd. De Mokka blijft een compacte crossover om je urban lifestyle naar de volgende dimensie te brengen. Of zoiets.

Omdat Opel nu onderdeel is van PSA viel de strategie voor de aandrijflijn al te raden. Zo is de Peugeot 208 zowel elektrisch als met benzine/diesel te krijgen. Idem dito voor de DS 3 Crossback en de Opel Corsa-e. Hetzelfde recept is van kracht voor de nieuwe Opel Mokka.

De (elektrische) crossover komt in 2021 op de markt. Met de introductie is er direct keuze uit zowel de elektrische variant, als de variant met een verbrandingsmotor.