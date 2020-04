Range Rover en Land Rover krijgen driecilinder hybride

Dan kan er nog zo mooi Range Rover of Land Rover op de motorkap staan..

Een Range Rover of een Land Rover is een luxeproduct. Als je voor minder geld een vierwielaangedreven SUV zoekt zijn er tal van alternatieven. Met een luxe product mag je ook deftige motoren verwachten. Dat premium sausje krijgt een rare smaak met de introductie van de nieuwe P300e.

De P300e omvat een nieuwe aandrijflijn. Deze aandrijflijn bestaat uit een 1.5-liter driecilinder motor, gekoppeld aan een elektromotor. De conventionele verbrandingsmotor drijft de voorwielen aan, terwijl de elektromotor de achterwielen voor zijn rekening neemt. De driepitter is goed voor 200 pk, de elektromotor voegt daar nog eens 109 pk aan toe. Het systeemvermogen komt uit op 309 pk en 540 Nm koppel.

Dit recept komt naar de Range Rover Evoque en de Land Rover Discovery Sport. Dankzij de 15kWh batterij van Samsung is het mogelijk om elektrisch te rijden. De actieradius is acceptabel voor een plug-in hybride. De Evoque brengt je 66 kilometer ver, de Discovery Sport heeft een actieradius van 62 kilometer. In beide gevallen is de aandrijflijn gekoppeld aan een 8-traps automaat.

In tegenstelling tot volledig elektrische auto’s, is het laadproces van plug-in hybrides over het algemeen niet heel inspirerend. Dat is anders met deze P300e. Je kunt met deze plug-in hybride tot 32 kw snelladen. De batterij is dan in een goed halfuur van 0 tot 80 procent geladen. Gebruik je een 7kW AC wallbox dan duurt ditzelfde laadproces een langzame 1 uur en 24 minuten.

De plug-in hybride heeft een elektrische topsnelheid van 135 km/u. Rij je harder, dan zal de elektromotor niet meer meehelpen en is de P300e feitelijk een voorwielaandrijver.

De planning is dat deze plug-in hybride Range Rover Evoque en Land Rover Discovery Sport later dit jaar op de markt komen. De Land Rover Discovery Sport P300e AWD Automaat is er vanaf 55.230 euro. De Range Rover Evoque P300e AWD Automaat kost minimaal 56.130 euro.