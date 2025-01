XR gaat A10 blokkeren voor klimaat én Palestina

We herhalen maar weer eens: blijf weg van de A10…

Aanstaande zaterdag is het weer zover: Extinction Rebellion nodigt iedereen van harte uit voor een gezellige bijeenkomst op de A10. Het is al de vierde keer dat XR neerstrijkt op deze locatie en dat is de schuld van ING.

Omdat ING het ultieme kwaad is vindt de demonstratie wederom plaats voor het eh… voormalige ING-kantoor langs de Amsterdamse ring. Deze keer is er wel iets nieuws: Extinction Rebellion demonstreert niet alleen voor het klimaat, maar nu ook voor Palestina.

Extinction Rebellion heeft vooral een probleem met ING omdat ze de “fossiele industrie” financieren. Maar wat blijkt? ING financiert ook genocide, aldus Extinction Rebellion. De bank zou 7 miljard dollar in illegale Israëlische nederzettingen hebben gestoken.

De activisten hebben nu dus nog een reden om hun Heilige Oorlog tegen ING voort te zetten. Dat gaat aanstaande zaterdag gebeuren vanaf 12.00. Daarom moeten we onze bekende oproep weer herhalen: blijf weg van de A10…

Overigens zijn ze as we speak in Den Haag aan het debatteren over het demonstratierecht. Onder meer de VVD en de PVV pleiten ervoor om het blokkeren van snelwegen strafbaar te maken. Wij stemmen voor!