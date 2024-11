E-klasse met 830.000 km heeft wat meegemaakt

Als auto’s konden praten moet deze Mercedes E-klasse de mooiste verhalen hebben,

Verder dan stembediening in een moderne auto kom je niet. Helaas heeft een voertuig geen epische verhalen voor je opgeslagen. Vaak kan een handelaar nog wel wat vertellen over het verleden, maar de echte verhalen? Dat is en blijft een mysterie. Hoe meer kilometers een auto gemaakt heeft, hoe meer verhalen er moeten zijn.

Wat dat betreft is deze Mercedes E-klasse op Marktplaats waarschijnlijk een storyteller bij uitstek. Niet alleen is de kilometerstand met 830.000 kilometer riant. Het uiterlijk laat zien dat de diesel een hard leven heeft gehad. Je kunt er voor 99 procent vanuit gaan dat het een taxi is geweest, nu mag de auto een nieuw leven krijgen van een liefhebber. Slopen is zonde.

E-klasse met ervaring op Marktplaats

Het is maar net wat de gek er voor geeft. Nee, serieus. Dat is echt zo. De auto staat namelijk niet te koop met een vraagprijs. Je zult er op moeten bieden als je interesse hebt. Het hoogste bod staat op het moment van schrijven op 2.100 euro. Dat bod werd 28 oktober uitgebracht. Het is stil de afgelopen weken, maar de adverteerder heeft duidelijk niet die 2,1k geaccepteerd als winnend bod.

Tja, wat zou jij geven voor deze Avantgarde? In tegenstelling tot de meeste auto’s is de achterbank hier wél versleten. Daar hebben natuurlijk dagelijks mensen gezeten. De passagiersstoel voor is misschien nog wel het mooist gebleven. Aan de buitenzijde is een zwaar leven te zien, met beschadigde velgen en een aardige schade linksvoor. Een echt werkpaard.

Met 830.000 kilometer op de teller zeggen we: deze is pas net ingereden joh. Met een mooi bod kun je deze Mercedes-Benz E-klasse 220 CDI Premium Edition uit 2012 op Marktplaats misschien wel op de kop tikken. Op naar de miljoen.