Waarom maakt Tesla het ons zo makkelijk ze te bashen?

Wij willen het liever ook niet, steeds bashen. Maar Tesla doet het zelf…

De Tesla Cybertruck is heel simpel gezegd 1 grote shitshow. Niet alleen levert de pickup niet hoe hij zou moeten, ook de typische Tesla kwaliteit speelt hem parten. Het nieuwste hoofdstuk in de soap komt van een Tesla-adept uit Greenville, South Carolina.

De man reed doodleuk vier uur naar een plaats ‘in de buurt’, genaamd Charlotte om zijn futuristische pickup op te halen. Dat had een feestelijke dag moeten zijn, maar in plaats daarvan kreeg hij een deceptie van Tesla-esque proporties voorgeschoteld.

Bij aankomst bleek zijn gloednieuwe Cybertruck eruit te zien alsof hij door Stevie Wonder met een lijmpistool in elkaar was gezet. Overal resten kit, panelen die niet mooi aansloten en als kers op de taart: de frunk was kapot. Juist die imposante voorklep, hét praktische argument van Elon Musk om deze stalen piramide als “pickup” te verkopen, ging niet eens open. Voor een auto die in de VS richting de 90.000 euro tikt, mag je toch iets meer verwachten dan Action-lijm en een dichte klep.

Tesla bashen blijft makkelijk

Tesla beloofde snel beterschap met een mobiele monteur aan huis. Lekker makkelijk, geen gedoe. Maar toen het moment daar was, veranderde die belofte in de gebruikelijke Tesla-klassieker: “nee joh, rijd zelf maar even terug.” Dus mocht de beste nieuwe eigenaar opnieuw vier uur in de auto zitten en een dag vrij nemen, dit keer om zijn splinternieuwe speeltje meteen te laten repareren.

Het is inmiddels een vertrouwd refrein. De Cybertruck werd ooit gepresenteerd als onverwoestbaar, kogelwerend en revolutionair. In de praktijk gedraagt hij zich vooral als een prototype dat per ongeluk al aan klanten is meegegeven. De Cybertruck moet dan wel tegen kogels kunnen, maar een wasstraat of een beetje fabrieksafwerking lijkt al snel te veel gevraagd.

De echte fanboyz prijzen hem nog steeds de hemel in, maar steeds meer eigenaren ervaren dat futuristisch design en betrouwbare kwaliteit bij Tesla twee gescheiden werelden zijn. En zo bashen we Tesla helaas opnieuw. We willen het echt niet, maar het merk maakt het ons veel te makkelijk.

Toch best zonde…